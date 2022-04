GeForce Now již na Macích s čipem M1 běží nativně. Streamování her bude úspornější

Streamovací herní platforma GeForce Now od Nvidie patří mezi nejlepší ve své kategorii, ale velkou konkurencí je řešení Xbox Cloud Gaming (Xbox Game Pass Ultimate), které kromě nákupu her umožňuje za relativně nízký měsíční poplatek hrát spousty her zdarma. Nvidia ale posouvá možnost GeForce Now stále dopředu a v nejnovější verzi 2.0.40 (v době psaní článku byla na webu Nvidia stále ještě starší verze) potěší majitele jablečných počítačů s čipem Apple M1.

GeForce Now již nativně podporuje architekturu čipu M1, který se nachází v Mac mini, iMacu, MacBooku Air, MacBook Pro nebo Mac Studio. Dřívější verze běžely pouze přes překladač Rossetta 2, protože byla vydány pro procesory s instrukční sadou x86. Nyní je však už postavena přímo pro Arm, takže by vše mělo být rychlejší a hlavně i úspornější. Vzhledem k tomu, že při hraní jde jen o dekódování stahovaného videa a snímání kláves, lze počítat s tím, výdrž na baterii bude opravdu velmi dlouhá.

Nvidia přidala spoustu nových her ze Steamu a Epic Games Store, přičemž na Macu je rozlišení omezeno stále na 1600p (MacBooky), respektive 1440p (iMacy) s až 120 fps. Rozlišení 4K HDR zůstává stále výsadou pouze Nvidia Shield TV. Mezi novinkami je i možnost sledovat statistiky rychlosti renderování na straně serveru nebo rychlejší výběr her dle žánru.

Nejvyšší varianta s GeForce RTX 3080 v cloudu stojí 539 korun měsíčně nebo 2 690 korun s půlročním předplatným. Nově lze předplatné koupit i jako dárkovou digitální kartu na 2, 3 nebo 6 měsíců.