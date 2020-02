GeForce Now je populárnější než Stadia. Někteří vydavatelé ale službu opouští

Nvidia uvedla svou službu GeForce Now celosvětově v plné verzi na začátku února. Od té doby se jí podařilo nabrat na milion uživatelů. Konkurenční Stadia od Googlu má přitom přibližně polovinu. GeForce se ale nyní musí potýkat s odchodem některých herních vydavatelů.

Za prvních 20 dní plného fungování služby se do Nvidia GeForce Now registrovalo na jeden milion uživatelů, přičemž toto číslo zahrnuje jak uživatele s účtem zdarma, tak ty „platící“. Zde jsou ale všichni prozatím v rámci 90denního zkušebního období, reálně tak začnou platit firmě až v květnu a zde bude důležité, kolik hráčů tak skutečně bude činit.

Konkurenční Stadia od Googlu, která je ale prozatím dostupná pouze ve vybraných zemích, pak přibližně polovinu. Server Pocket Gamer číslo vypočítává z počtu instalací obslužné aplikace pro mobilní platformy – Na Androidu se jedná o 400 tisíc, na iOS 141 tisíc. Služba přitom vyžaduje mobilní aplikaci pro její aktivaci. Číslo tak neudává konkrétní počet uživatelů, dává ale aspoň nějaký pohled na čísla. GeForce má pak na Androidu přes půl milionu, přesné číslo zde Google neuvádí, verze pro iOS není, zde ale mobilní aplikace pro používání nutná není.

Někteří vydavatelé službu opouští

Nvidii se tak podařil start služby, důležité ale bude udržet si momentum, nabrat další hráče a hlavně si je udržet v momentě, kdy služba přejde do plného režimu s odděleným účtem zdarma a těmi placenými.

Bohužel ale společně se spuštěním přišla dvě oznámení, která hráče příliš nepotěšila – z platformy na vlastní žádost zmizely hry Blizzardu a Bethesdy. Není tak možné hrát tituly jako Call of Duty, Elder Scrolls či Doom. zatímco druhá zmíněná firma se k odchodu nevyjádřila, první uvedla jako důvod nedorozumění ze strany Nvidie.

Ta měla s Blizzardem dohodu v rámci betaverze a aktuálně spuštěnou službu považovala za prodloužení tohoto období – reálně totiž uživatelům ještě nic neúčtuje a brala to za přechodné období. To se ale vydavateli nelíbilo a tak sáhl ke stažení her, dokud nedojde k uzavření komerční smlouvy. Je tam možné, že se tituly opět vrátí.

Služba funguje dál

Princip fungování služby GeForce Now je ale přitom odlišný např. od Stadie – uživatel si zde pronajímá výpočetní výkon na serveru, aby mohl hrát své zakoupené hry skrze Steam, UPlay či jiný podporovaný obchod. Nvidia zde tak nefiguruje jako obchod s hrami, ale pouze zprostředkovatel výkonu pro Steam či jiný program a uživatelem zakoupený software. Otázkou tedy je, zda samostatné smlouvy s vydavateli potřebuje.

Odchod přitom nemile vzali někteří uživatelé, kteří nemají herní stroj a hry si koupili právě kvůli tomu, že jsou dostupné v rámci služby. Jenže s jejich odchodem je nemají nadále kde hrát. Doufejme tak, že se firmy i se svými tituly brzy vrátí.

Služba jako taková ale funguje i nadále s desítkami dostupných titulů, dokonce se Nvidii podařilo vyjednat to, že chystaná novinka Cyberpunk 2077 bude na platformě dostupná hned v den vydání.

O GeForce Now jsme diskutovali i v nedávném Týdnu Živě. Podívejte se:

Zdroj: TechRadar