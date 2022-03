GeForce 3090 Ti dorazí koncem března i s testy. Důvod odložení Nvidia stále neprozradila

Nvidia odhalila nový nejvýkonnější model desktopové grafické karty GeForce RTX 3090 Ti už začátkem ledna v rámci CESu s tím, že další detaily se dozvíme koncem ledna. Nvidia ale nic dalšího neprozradila a to nejen na konci ledna, tak ani během února.

Dle informací webu Videocardz je ale nové embargo na informace ohledně GeForce RTX 3090 Ti nastaveno od Nvidie na 29. března, což by měl být den, kdy by se tedy měla začít prodávat a zároveň vyjdou i první recenze.

V prodeji se přitom mají objevit modely od všech různých výrobců grafických karet a k dispozici bude i řada speciálních verzí. Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak si výrobci poradí s chlazením, protože TDP této karty má být velmi vysokých 450 W.

Nvidia se zatím nevyjádřila k důvodu tak velkého zpoždění, ale podle spekulací byl nějaký problém s pamětí GDDR6X, který se nejspíše podařilo během tohoto období vyřešit.

Právě paměti jsou totiž jednou z částí, která bude výkonnější než u standardní GeForce RTX 3090. Použitých 24 GB paměti GDDR6X totiž bude pracovat na frekvenci 21 GHz místo 19,5 GHz. Je ale nutné dodat, že takový rozdíl u klasické 3090 dosáhnete i s jednoduchým přetaktováním, zvýšení frekvence pamětí o jeden gigahertz není většinou žádný problém. Stejně to platí o mírně vyšších základních frekvencí pro jádro.

Co už ale nelze dohnat přetaktováním, je větší počet cuda jader (10 752 vs. 10 496) a s tím spojených dalších bloků. Zatím nebyla prozrazena cena, ale vzhledem k tomu, že půjde o to nejlepší od Nvidie, očekává se reálná cena k hranici sto tisíc korun.