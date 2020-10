Garmin Forerunner 745: Skvělý sporttester, kterému se dají vytknout snad jen tři věci

Říká se, že kdo se chce prezentovat jako sportovec, nosí Garmin Fénix. Kdo opravdu sportuje, nosí Garmin Forerunner. Proč?

Jsou menší a lehčí, tolik nepřekáží, jsou levnější, baterie zvládne i ty nejdelší závody (snad jen s výjimkou extrémních ultramaratonů), ale z funkcí nechybí nic zásadního. Nejnovější zástupce řady Garmin Forerunner 745 to zcela potvrzuje.

Zapadá mezi modely 245 a 945 velikostí, výbavou, výdrží baterie i cenou. Zatímco zmíněné dva modely byly představené na jaře 2019, Forerunner 745 je žhavá novinka z letošního září. To znamená mírný náskok v evoluci. V přímém srovnání je trochu přesnější lokalizace, lépe vypadají i data z optického senzoru srdečního tepu, ale není to nic zásadního. FR745 také mají některé nové funkce softwarového charakteru, ale ty dříve nebo později dostanou i ostatní modely.

Rozdíly

Forerunner 745 mají blíže k modelu 945, takže se pojďme podívat na rozdíly. V levnějším modelu chybí mapy, a i když v hmotnosti se hodinky liší jen mírně (47 vs. 50 g), tak výdrž baterie je týden vs. dva týdny. A to už je dost. Jiná je i paměť (pro uživatele zbývají 3 resp. 8 GB), ale pozor, displeje mají u obou modelů stejný průměr 1,2", což znamená, že 945 mají viditelně širší rámeček.

V neposlední řadě je rozdíl v designu, resp. dostupných barvách. Forerunner 945 je pouze černý, ale můžete k němu koupit pásek libovolné barvy. Novější FR745 je sice pestřejší, Garmin přidává bílou, červenou a tyrkysovou, ale barevné řemínky už budete párovat obtížněji… A nakonec je tu cena: 13 vs. 15 tisíc korun.

Sport

Co se týče měření sportovních aktivit, těžko budete hledat něco, co by Forerunneru 745 chybělo. A když to přece jen najdete, tak si to formou aplikace doinstalujete z Garmin Connect IQ Store. To samé platí pro ciferníky – ke stažení jsou jich tisíce, takže na displej dostanete cokoliv, spíš bude problém to najít. V seznamu aktivit je snad všechno, co se dá považovat za nějakým způsobem měřitelný sport.

Tyhle hodinky změří spánek, srdeční tep i při plavání, okysličení krve SpO 2 , a co nezměří hodinky samotné, to zvládnou externí senzory připojené přes Bluetooth nebo Ant+. Ekosystém tohoto příslušenství se za poslední roky rozrostl do neskutečných rozměrů, v „době covidové“ se hodí především spolupráce s indoor trenažéry. Garmin vyladil třeba i takové věci, že když si párkrát zaběháte venku, hodinky omrknou váš styl a když pak jdete na pás, překvapivě přesně změří uběhnutou vzdálenost i bez dat z GPS.

Garmin pečlivě buduje ekosystém, pracuje na funkcích, které jsou u některých konkurentů jen za předplatné. Tady jsou zdarma, přitom to neznamená, že by byly nekvalitní. Obchodní model Garminu je takový, že zaplatíte více peněz za hodinky, ale služby jsou bezplatné. Mám nutkání říct, že nové Forerunnery 745 umí všechno, ale ani to není pravda – některé speciality si Garmin nechává pro taktické, námořnické nebo golfové modely, ale pokud děláte klasické sporty – běh, kolo, plavání a řadu dalších, tak patrně těžko najdete něco, co by vám mohlo chybět.

Jsou tu tréninkové funkce, které vás posunou ve výkonnosti, nebo připraví na konkrétní závod, jsou tu funkce jako PacePro, která vás na zadané trati udrží ve správném tempu, ať už běžíte z kopce nebo do kopce tak, abyste v cíli dosáhli stanoveného času. Skvělé je dlouhodobé sledování kondice, které po aktivitě doporučí délku regenerace i další tréninkové dávky.

Jednou z novinek téhle generace je dráhový režim, který si na několika kolech „osahá stadion,“ na kterém běháte, a pak v mapě vykreslí úhledný ovál na rozdíl od obvyklé kostrbaté dráhy vykreslené na základě dat z GPS.

Notifikace, hudba a platby

Skvělé a spolehlivé jsou notifikace z mobilu. I když musím dodat, že občas si počkáte – někdy je to hned, někdy pípne mobil a hodinky zavibrují třeba až za tři sekundy. Na klepnutí si otevřete podrobnosti, přečtete si delší zprávu, ale hlavně jde na notifikace reagovat: poslat like, odeslat některou z připravených odpovědí, smazat e-mail, můžete přijmout nebo odmítnout hovor, ale do hodinek samotných se mluvit nedá, na to už potřebujete sluchátka, nebo musíte vzít do ruky mobil.

745 umí přehrávat hudbu. Buď nakopírujete soubory přímo do vnitřní paměti, nebo je tam uložíte přes Spotify, pak je tu ještě několik dalších služeb, ze kterých je u nás známý snad jen Deezer. Tak či tak, přímo k hodinkám připojíte bezdrátová sluchátka, takže mobil může zůstat doma. Poslední možností je ovládat přehrávač, který aktuálně běží v připojeném mobilu – v tomhle případě se používá univerzální protokol Androidu, takže to může být ten nejposlednější a nejobskurnější přehrávač audioknih.

Za zmínku stojí i Garmin Pay. Podobně jako místo karty platíte mobilem, můžete platit i hodinkami, jen ta podpora ze strany bank není tak velká. Na aktuálním seznamu je mBank, Moneta Money Bank, Komerční banka, Creditas, Česká Spořitelna , ČSOB, Fio Banka, Raiffeisen bank , Poštovní spořitelna a Revolut.

Displej

V dnešní době dotykové může působit archaicky, že se hodinky ovládají výhradně tlačítky, ale kdo běžel terénem a snažil se něco zařídit na hodinkách, asi mi dá za pravdu, že pro tenhle typ zařízení jsou tlačítka lepší. Podobné dilema se týká zobrazovací technologie. Tohle je transreflexivní displej, který je tím kontrastnější, čím více světla na něj dopadá. Takže na přímém slunci je geniální, ve tmě si musíte zapnout podsvícení.

Něco podobného se dá říct i o reproduktoru. Jiné hodinky vám z něj přehrají hudbu, nebo vás nechají telefonovat, takže slyšíte druhou stranu hovoru, tady je jednoduchý „pípák“. Upozorní na uběhnutý kilometr, nebo jinou událost, který má přitáhnout oči k displeji. Zato je jasný a razantní.

UI

Garmin je dlouhodobě kritizovaný za nepřehledné uživatelské prostředí a tuším, že to vzniklo letitým přidáváním nových funkcí. Postupně vznikl zmatek. Naštěstí si všiml i někdo v Garminu a mám dojem, že v posledních dvou letech se situace zlepšuje. Hezkým příkladem jsou nové widgety, nebo rozdělení funkcí mezi dlouhé podržení jednotlivých tlačítek.

Závěrem

Forerunner 745 je aktuální vrchol evoluce sportovních hodinek tak, jak je vidí Garmin. Každý prvek výbavy je vyvinutý/vybraný na základě letitých zkušeností značky tak, aby svému majiteli sloužil při sportu i mimo něj, aby fungoval spolehlivě a přesně, ale nespotřeboval mnoho energie.

Jsou to příjemné lehké hodinky, které dělají přesně to, co mají. Tento článek pokrývá jen některé novinky a rysy, nicméně funkcí je neskutečné množství, Forerunner 745 je neuvěřitelně komplexní sporttester. V nadpisu zmiňuji tři nedostatky. Jde o slabší baterii, chybějící mapy a vysokou cenu. Ale i s tím týdnem výdrže se dá žít, absence map je spíše vlastnost a ta cena? Inu, za kvalitu se platí...