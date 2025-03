Gamepadová klávesnice nebo tlačítko s emoji a symboly. Zkuste si další novinky pro Windows 11

Březnové záplatovací úterý máme za sebou a mnoha funkčních vylepšení se Windows 11 nedočkaly. V tomto ohledu bude zajímavější další měsíc, jak naznačuje čerstvá ochutnávka. Do Nastavení přibydou informace o hardwaru, dostaneme gamepadovou klávesnici a na hlavním panelu se vyloupne tlačítko s emoji.

Nadcházející novinky ukazují Windows 11 build 22631.5116, které byly ve čtvrtek večer uvolněny do kanálu Release Preview. Do konce měsíce by stejná aktualizace měla být vydána pro všechny jako volitelná. Minimálně velká část testovaných funkcí nakonec dorazí s povinnou servisní aktualizací 8. dubna.

Znějí vám výše jmenované novinky povědomě? Není to náhoda, protože se v minulosti v nějaké formě objevovaly v raných testovacích sestaveních Jedenáctek. Podívejme se na nejzajímavější vylepšení ve Windows 11 build 22631.5116. Mějte na paměti, že jsou aktivována řízeně:

Správce úloh mění způsob výpočtu vytížení procesoru . Měl by více odpovídat tomu, jak se vytížení běžně vyhodnocuje. Původní hodnoty zobrazí volitelný sloupec CPU Utility .

. Měl by více odpovídat tomu, jak se vytížení běžně vyhodnocuje. Původní hodnoty zobrazí volitelný sloupec . Na hlavní panel míří tlačítko s emoji, GIFy, kaomoji, zvláštními symboly a historií schránky . Samotná nabídka nepředstavuje novinku, ale dosud se vyvolávala klávesovou zkratkou Win+[tečka]. Mnoho lidí tak o její existenci nejspíš neví. Tlačítko vzniká od podzimu.

. Samotná nabídka nepředstavuje novinku, ale dosud se vyvolávala klávesovou zkratkou Win+[tečka]. Mnoho lidí tak o její existenci nejspíš neví. Tlačítko vzniká od podzimu. Klávesnice na displeji má rozložení pro gamepady . Tento režim rovněž přiřazuje některé základní akce tlačítkům. Např. Y na gamepadu pro Xbox vytvoří mezeru. Testování probíhá přes půl roku.

. Tento režim rovněž přiřazuje některé základní akce tlačítkům. Např. Y na gamepadu pro Xbox vytvoří mezeru. Testování probíhá přes půl roku. V Nastavení | O systému se zobrazí karty s informacemi o hardwaru . Jde o velikost operační paměti, typ procesoru a grafické karty apod. Tyto karty jsme neoficiálně viděli loni v říjnu, oficiálně pak v lednu.

. Jde o velikost operační paměti, typ procesoru a grafické karty apod. Tyto karty jsme neoficiálně viděli loni v říjnu, oficiálně pak v lednu. Na firemních počítačích Nastavení na domovské obrazovce ukáže kartu s použitými účty. Mělo by jít např. o Entra ID.

Průzkumník na několika místech podporuje škálování textu.

V Evropském hospodářském prostoru je lépe podporováno vyhledávání na webu službami třetích stran.



Klávesnice vhodná pro gamepady

Zdroje: Windows Insider Blog