Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

Loňský spor mezi USA a Huaweiem, který vlastně trvá dodnes, otevřel otázku technologické soběstačnosti. Tedy zdali by se dnes ryze čínská společnost zcela obešla bez amerických technologií, respektive technologií chráněnými americkými patenty.

Začalo se spekulovat o vývoji vlastních procesorů na bázi RISC-V, operačního systému pro mobilní telefony a o nasazení některého ze svobodných linuxových systémů na laptopy. Zkraje loňského podzimu si to Huawei skutečně vyzkoušel se speciální edicí laptopu MateBook 13/14, v jehož nitru byl namísto Windows operační systém Deepin.

Deepin = Debian + DDE

Cože? Co je to Deepin? Inu, jedna z mnoha desítek linuxových distribucí, která se zrodila na základech legendárního Debianu, avšak nahradila obvyklé grafické desktopy vlastním DDE – Deepin Desktop Environment. Co je však zdaleka nejdůležitější, Deepin Linux je čínský!

Byť jsme o exotických a do posledního detailů vypiplaných grafických linuxech psali už mnohokrát – za zmínku stojí především Elementary OS a Zorin, distribuci zpoza Velkého čínského firewallu jsme tu ještě neměli, a tak se na ni dnes podíváme v komentované galerii.

Byť přívlastek „čínský“ dodává zdánlivou exotičnost, rozhodně to neznamená, že na vás po zdárné instalaci vybafne desktop s tapetou Mao Ce-tunga a předinstalované Baidu. Deepin je ve své podstatě moderní distribuce jako jakákoliv jiná, která by stejně tak mohla vzniknout v Berlíně nebo L.A.

Hezký Linux podle Číny

Jejím hlavním lákadlem je přitom (alespoň podle autorů) vymazlený grafický desktop včetně vlastních aplikací pro všechny základní úkony. Nechybí tedy důraz na detaily grafických prvků, samozřejmostí jsou také nejrůznější zvuky, které už nejsou tak časté, a tak není divu, že se pomalu na scéně objevují i remixy dalších velkých distribucí, které nabízejí DDE namísto tradičního KDE, Gnome apod. Jedním z nich je třeba Ubuntu DDE.

Autoři doslova před pár dny představili dlouho očekávanou betaverzi Deepin Linux 20 Beta, který přináší opět poměrně výrazně přepracované rozhraní, a tak si ho ukážeme v komentované galerii. Pro jistotu jsme jej ale nakonec přesto nainstalovali jen do virtuálního prostředí VirtualBoxu. U Číny totiž nikdy nemáte jistotu, jak to s tím spywarem opravdu je.