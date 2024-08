G-Sync v monitorech bude levnější, obejde se bez přídavného čipu

Když před jedenácti lety přišel G-Sync, musela Nvidia vysvětlovat, k čemu vlastně proměnná snímková frekvence je. Dnes už máme FreeSync, HDMI VRR a další konkurenční řešení, která se popravdě v monitorech a televizorech rozšířila mnohem víc.

Nvidia totiž vymyslela G-Sync až příliš složitě a pro plnohodnotný G-Sync se všemi jeho vychytávkami museli výrobci přidávat doplňkové čipy, které zvedaly cenu monitorů.

Proto se na trhu spíš rozšířil Freesync od AMD, který podobné čipy nepotřebuje, a později se z něj odvodil obecný standard VRR. Na to v roce 2019 Nvidia zareagovala označením G-Sync compatible, když začala podporovat proměnnou snímkovou frekvenci i na Freesync monitorech. Pro plný G-Sync, například proměnnou snímkovou frekvenci v HDR režimu, ale stále byl nutný čip.

Nyní ale přichází spolupráce s Mediatekem, který do svého univerzálního řídícího čipu pro monitory přidává plnou podporu G-Sync. Tedy nejen proměnnou snímkovou frekvenci, ale i snižování latence v HDR, 12bitovou přesnost barev a mnoho dalšího. Podobný řídící čip musí být v každém monitoru, i v tom obyčejném. Pro plnou podporu G-Sync tak bude stačit ten jeden univerzální čip a výrobce nemusí řešit ty přídavné, zvyšující cenu.

Nejde přitom jen o oznámení spolupráce, na trh už míří první monitory s tímto čipem Mediateku: AOC AGON AG276QSG2, Acer Predator XB273U F5 a Asus ROG Swift 360Hz PG27AQNR.

Ve všech případech jde o prémiové 360Hz herní 27" monitory, u kterých by se v ceně nejspíš běžně ztratila i dřívější přídavná destička pro G-Sync. Slouží tak hlavně jako potvrzení, že to už Mediateku funguje a během následujících měsíců se G-Sync dostane i do levnějších monitorů.