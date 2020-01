Freesync třikrát jinak: AMD rozšiřuje funkci na synchronizaci obrazu o verze Premium a Premium Pro

AMD u svých grafických karet poskytuje funkci FreeSync na synchronizaci frekvence na výstupu grafické karty s vykreslovací frekvencí monitoru. Teď FreeSync rozšiřuje o dva nové pokročilejší stupně: FreeSync Premium a FreeSync Premium Pro.

Pokud tedy budete vybírat nový monitor a budete mít nějakou novou grafickou kartu od AMD, podívejte se, jakou splňuje monitor certifikaci, abyste dosáhli maximum z funkcionality, kterou FreeSync nabízí:

FreeSync: Základní synchronizace obrazu pro monitory do 120 Hz

Základní synchronizace obrazu pro monitory do 120 Hz FreeSync Premium: Synchronizace pro frekvence nad 120 Hz a vyšší rozlišení + kompenzace snímků.

Synchronizace pro frekvence nad 120 Hz a vyšší rozlišení + kompenzace snímků. FreeSync Premium Pro: Jako Premium, navíc podpora HDR (prozatím se používalo označení FreeSync 2 HDR)

Nastává tedy podobná situace s označováním jako u Nvidie. Ta se svojí obdobnou technologií G-Sync začala používat podobné odstupňování loni, když ji otevřela i otevřenému formátu AdaptiveSync. Na tom je mimochodem založený i FreeSync a je to licenčně volné řešení, takže se pro něj dělá daleko více monitorů než na příplatkový plnohodnotný G-Sync od Nvidie, který vyžaduje speciální čip. Nvidia používá označování následovně:

G-Sync Ultimate: pro monitory s nejnovějším čipem G-Sync od Nvidie, které díky tomu zvládnou i vysoké frekvence, vyšší rozlišení rozlišení a HDR

pro monitory s nejnovějším čipem G-Sync od Nvidie, které díky tomu zvládnou i vysoké frekvence, vyšší rozlišení rozlišení a HDR G-Sync: toto označení dostanou monitory s AdaptiveSync, u kterých Nvidia ověří, že jsou plně funkční v dostatečně velkém frekvenčním rozsahu a že například nedochází ke zkreslení barev apod.

toto označení dostanou monitory s AdaptiveSync, u kterých Nvidia ověří, že jsou plně funkční v dostatečně velkém frekvenčním rozsahu a že například nedochází ke zkreslení barev apod. G-Sync Compatible: ostatní monitory s AdaptiveSync, které budou obraz s kartami od Nvidie synchronizovat, ale není zaručen zcela optimální výsledek efektu

AMD se chlubí, že aktuálně existuje už 1000 modelů monitorů podporujících FreeSync a rapidně přibývá těch, které zvládají i vyšší frekvence. Aktuálně už by to mělo být přes 350 modelů monitorů s FreeSync a frekvencí minimálně 120 Hz (viz graf růstu v galerii výše).