Fraška na pokračování. Trump spustil vlastní sociální síť. Jmenuje se Pravda, začala krádeží a pokrytectvím

Problémem bývalého amerického prezidenta z jeho úhlu pohledu není to, že na světě neexistuje dost sociálních sítí, nýbrž to, že sociální sítě omezují jeho projevy (zejména kvůli podněcování násilí). Twitter mu účet pozastavil letos v lednu, podobně exprezident ztratil profily na Facebooku, Instagramu a dalších sítích. Facebook v červnu uvedl, že jeho účty nechá pozastavené ještě dva roky.

Donald Trump se brání dvěma způsoby. Žaluje Twitter, ale také Google a Facebook. A prostřednictvím Trump Media & Technology Group, podniku založeného letos v únoru, spouští vlastní sociální síť. Jmenuje se Truth Social a prezentuje se jako místo pro svobodnou diskuzi „bez diskriminace proti politické ideologii“.

Zatím se jen můžete zapsat na čekací listinu. K měkkému spuštění pro pozvané dojde v listopadu, bránu pro širší veřejnost Truth Social otevře v roce 2022. Liz Harrington, mluvčí exprezidenta, v příspěvku na Twitteru cituje Trumpa, který se tímto chce „postavit tyranii technogigantů“. (Harrington označuje Trumpa za prezidenta, úřad ale přestal vykonávat 20. ledna 2021, kdy ho ve funkci nahradil Joe Biden.)

Novináři Thalenovi se v síti Truth povedlo vytvořit falešný účet Trumpa. Síti to nevadilo, přestože registrace ještě ani neměla být funkční

Začátkem května kontroverzní osobnost spustila vlastní blog From the Desk of Donald J. Trump, na němž publikovala své názory. Ten si ale nezískal dostatečnou pozornost a po pouhém měsíci byl provoz ukončen. Truth Social zapojí i veřejnost a de facto se jedná o klon Twitteru. Místo tweetů přidáváte truths, místo retweetování provádíte re-truths.

Krádež zdrojového kódu

Jenže Truth nekopíruje pouze Twitter, od něhož si vzala základní koncept fungování. (Obdobné formy nápodoby se dějí běžně, byť možná ne v takovém rozsahu.) Jenže Trumpova firma téměř jistě vykradla sociální síť Mastodon. Tedy, použití takového výrazu si musíme vysvětlit.

Mastodon je totiž open source, takže si kód může kdokoli vzít a za dodržení podmínek licence (tj. AGPL 3.0) si postavit svou sociální síť. Zejména jde o uvolnění zdrojového kódu a jeho modifikací, jak pro magazín Motherboard poukázal Eugen Rochko, zakladatel a hlavní vývojář Mastodonu. Problém spočívá v tom, že Truth Social žádné kódy neuvolnila.

Takhle vypadá Mastodon. Truth vypadá jako Mastodon i v detailech

Podmínky používání služby tvrdí, že pokud není uvedeno jinak, kompletní obsah webu, databáze, zdrojové kódy atd. jsou soukromým vlastnictvím provozovatele, případně si provozovatel obsah licencoval. Eugen Rochko pak tvrdí, že je o založení platformy Truth na Mastodonu přesvědčen, byť zatím jen na základě fotografií, které viděl.

Na jedné z nich, kde Truth vykazuje chybové hlášení, se dokonce stále nachází logo Mastodonu, které Trumpova firma zřejmě zapomněla odstranit. Podoba je ale skutečně nápadná, jen si srovnejte např. můj snímek Mastodonu ve světlém režimu se snímkem publikovaným novinářem Mikaelem Thalenem. Dokonce i popisek tlačítka pro přidání příspěvku v obou případech končí vykřičníkem.

it is bang on pic.twitter.com/17rncgtmeF — Glen (@RealGlenMerlin) October 21, 2021

Jiný uživatel Twitteru s přezdívkou Glen si navíc později všiml, že Mastodon je stále zmíněný ve zdrojovém kódu registrační stránky Truth Social. S nejvyšší pravděpodobností tak Truth porušuje podmínky Mastodonu. Rochko vyhledá právní poradnu a zváží možné kroky, řekl to TPM.

Pokrytectví v podmínkách používání Truth

Krátce po oznámení a spuštění čekací listiny se někteří rozhodli Truth podrobit ještě jiným zkouškám. V první řadě se některým lidem podařilo vytvořit si v síti účet, přestože to zatím nemělo a nemá být možné. Byla totiž objevena adresa, přes kterou šla registrace provést.

Již zmíněný Mikael Thalen pak dokonce vytvořil účet se jménem Donald Trump (@donaldtrump). Použil také exprezidentovu profilovou fotografii. V souvislosti s platformou Truth by se daly dlouze rozebírat různé pikantnosti, které jsou nad rámec tohoto článku, tak je jen v krátkosti nadnesu. Mastodon sám tvrdí, že nechce podporovat hate speech, tj. rasismus, sexismus nebo transfobii. Truth v češtině znamená pravda.

Truth nejen že vypadá jako Mastodon. Glen nalezl přímý důkaz, že sociální síť si jen vzala jeho kód a vydává jej za své intelektuální vlastnictví

Trump proslul tím, že uráží různé minority a systematicky lže. Trumpova mluvčí byla během loňských prezidentských voleb v USA rovněž velkou šiřitelkou lží. Zajímavá jsou některá pravidla uvedená v podmínkách použití. Např. Truth zakazuje nadměrné využívání verzálek. Jenže psaním s aktivním Caps lockem Trump proslul.

Obsah může být zablokován, pokud bude škodit nebo znevažovat provozovatele, dle názoru provozovatele. Provozovatel pak nezodpovídá za obsah třetích stran, ačkoli Trump podporoval zrušení zákonu, který internetovým firmám nastavuje určitou imunitu, jak vysvětluje The Washington Post. Přestože se Trumpovi nelíbí, že jsou jeho účty na velkých sociálních sítích blokovány, jeho Truth si vyhrazuje právo omezit či odmítnout váš přístup k síti.

Použité zdroje: BBC | CNBC | CNN | Glen na Twitteru | Mastodon na Githubu | Mikael Thalen na Twitteru | Motherboard | Official Mastodon Blog | The Washington Post | tisková zpráva via Liz Harrington | TPM | Truth Social