Francouzům se nelíbí anglicismy. Clickbait, fake news a podcast teď mají oficiální překlady

Komise pro obohacení francouzského jazyka spadající pod tamní ministerstvo kultury zahájila ofenzivu proti novým anglickým výrazům, které zamořují mediální prostor a které nemají vhodný překlad do francouzštiny. Tento týden akademici doplnili slovník o 18 nových termínů, jenž by odteď měly používat úřady a jiné veřejné orgány.

Stejná instituce již v roce 2003 rozhodla, že by Francouzi měli místo e-mailu posílat courriel, což je složenina courrier electronique (elektronická pošta). V češtině by to mohlo být něco jako poštel. Dříve přeložila také software (logiciel) nebo hardware (matériel informatique).

Teď se zaměřila na clickbait, deep fake, fake news, podcast a další. Konkrétně podcast má otrocký a nudný překlad audio à la demande (zvuk na vyžádání), ale kvůli délce lze používat AAD. Zato fake news se do francouzštiny povedlo převést hezky. Ekvivalentem je infox (information fallacieuse, zavádějící informace). V tabulce najdete i další nové výrazy.

Anglický výraz Francouzský překlad Český překlad Význam v češtině advergaming ludopublicité reklamní reklama šířená prostřednictvím videoher autotune ajustement automatique d'intonation (ajustement) automatické nastavení intonace zvukový filtr/procesor upravující falešný zpěv clickbait piège à clics kliknutí na past nadpis, který láká ke kliknutí deep fake infox vidéo (vidéotox) zavádějící video zmanipulované video fake news information fallacieuse (infox) zavádějící informace falešné zprávy video mapping fresque vidéo videofreska videoprojekce na fasády budov podcast audio à la demande (AAD) zvuk na vyžádání zvukový pořad stažený z internetu social media manager responsable des réseaux sociaux zodpovědný za sociální sítě správce sociálních sítí spoil divulgâcher oznámit zkazit ve smyslu prozradit děj filmu/knihy/apod. timelapse hyperaccéléré hyperzrychlený časosběr

Webdesignér Olivier Karfis říká, že na řadu ajťáckých výrazů si francouzští akademici zatím netroufli. Nadále ještě tolerují web, blog, modem nebo Wi-Fi.

Obrana francouzštiny mimochodem není záležitost pouze doby internetové. Anna Krejzová z Ústavu jazyka českého AV ČR popisuje, že ochrana jazyka hlavně před anglicismy probíhala celé minulé století a v 70. letech vznikly první úřady zodpovědné za obohacování slovníku. Jeho nedodržování se dokonce trestalo.

Čeština je vůči anglicismům mnohem tolerantnější, a zejména v IT oboru se ÚJČ ani jiná autorita nesnaží o násilné překlady. Než totiž stačí zasáhnout proti fleškám, appkám a streamerům, je už příliš pozdě.

via BBC