Francouzské úřady vyšetřují Nvidii. Hrozí jí obrovská pokuta kvůli monopolu na AI

Francouzská obdoba našeho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prý podle Reuters vznese obvinění vůči Nvidii kvůli údajnému zneužívání dominantního postavení. Regulátor vyšetřuje možné porušení antimonopolních pravidel v oblasti AI akcelerátorů.

Zpráva Reuters je bohužel příliš vágní a ani samotný úřad, ani Nvidia se k situaci nevyjádřily. S jistotou víme jen to, že se o Nvidii a její podnikání zajímali regulátoři na straně Evropské komise, Francie a Číny, to totiž firma přiznala minulý rok v jedné povinně zveřejňované listině.

Ve Francii pak loni v září měl proběhnout zátah na nějakou hardwarovou společnost v souvislosti s vyšetřováním určitých podezření v oblasti cloud computingu. A má se za to, že cílem byly kanceláře Nvidie ve městě Courbevoie.

Reuters nicméně neuvádí, čeho konkrétně se měla Nvidia dopustit. Zmiňuje investice do cloudových společností a fakt, že je tento průmysl úzce svázaný s platformou CUDA. Jde o proprietární prostředí Nvidii sloužící pro běh obecného kódu na grafických a jiných akcelerátorech téhož výrobce. Funguje již 17 let a odolává veškeré konkurenci jako dříve OpenCL nebo nově Intel OneAPI či AMD ROCm. Letos pak vznikla nadace Unified Acceleration Foundation, která chce vytvořit otevřenou alternativu ke CUDA.

Francouzské úřady tak nejspíš mají podezření, že by Nvidia mohla na firmy nezákonně tlačit, aby používaly CUDA. Nvidii by v nejhorším případě hrozila pokuta ve výši až 10 % ročního obratu. Ten za fiskální rok 2024 činil přibližně 61 miliard dolarů, přičemž oproti roku 2023 vyrostl o 126 %. A může za to právě CUDA, protože na této platformě vznikají nejpokročilejší velké jazykové modely, které pohánějí všechny ty úžasné AI nástroje posledních dvou let.