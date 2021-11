Francie chce zablokovat Wish ve vyhledávačích, protože prodává padělané a nekvalitní zboží

Několik francouzských ministrů vydalo společné prohlášení, v němž oznamují, že požádali velké vyhledávače a obchody s mobilními aplikacemi působící ve Francii, aby zcela skryly odkazy na webové stránky a mobilní aplikace společnosti Wish. O zajímavé kauze informuje web TechCrunch.

Většině čtenářů jistě nemusíme Wish představovat – pro ty ostatní jde o populární platformu pro elektronické obchodování, která většinou odkazuje na produkty od obchodníků z Číny. Samotný Wish nedrží žádné skladové zásoby, protože zboží je zasíláno obchodníky přímo zákazníkům.

Francouzští ministři versus Wish

Francouzská administrativa, která má na starosti práva spotřebitelů a daňové podvody, loni zahájila vyšetřování společnosti Wish. Důvodem bylo podezření, že uvádí spotřebitele v omyl tím, že umožňuje prodej padělaného zboží – například tenisek a parfémů s obrázky neoprávněně zobrazujícími loga slavných značek.

Další šetření se zaměřilo na bezpečnost prodávaných produktů, a nutno konstatovat, že jeho výsledky byly tristní. Celých 95 % hraček zakoupených na této platformě neodpovídalo evropským nařízením, 45 % z nich bylo dokonce označeno za nebezpečné. V případě elektroniky bylo nějakým způsobem nebezpečných celých 90 % produktů.

Když je společnost Wish upozorněna, že prodává nebezpečné zboží, jsou takové produkty dle očekávání do 24 hodin odstraněny. Přesto „ve většině případů zůstávají tyto výrobky k dispozici pod jiným názvem a někdy dokonce od stejného prodejce. Společnost nevede žádné záznamy týkající se transakcí s nevyhovujícími a nebezpečnými výrobky,“ uvádí francouzské ministerstvo pro hospodářství.

V červenci 2021 informovaly francouzské orgány Wish o svých zjištěních a požádaly o dodržování evropských nařízení o elektronickém obchodování a bezpečnosti výrobků. Na splnění těchto požadavků dostala prodejní platforma dva měsíce s tím, že v případě nevyhovění budou podniknuty další kroky.

Blokování v nejlepším zájmu spotřebitelů

O čtyři měsíce později využívá francouzská vláda nedávných změn v evropském nařízení k odstranění nebo blokování webových stránek a aplikací. Jde o složitý proces, během kterého je nutné vznést oficiální požadavky na vyhledávače a obchody s aplikacemi. V době vzniku tohoto článku je aplikace Wish ještě dostupná v App Store a webové stránky Wish se stále zobrazují ve výsledcích vyhledávání Google.

Úplně zablokovat Wish však nelze – webové stránky budou nadále k dispozici a stejně tak mobilní aplikace nainstalované v chytrých telefonech budou dál fungovat, nemluvě o tom, že v případě zařízení s Androidem půjdou nainstalovat z alternativních zdrojů. Nebude však možné aplikaci instalovat z oficiálních repozitářů a stránky Wish by se neměly zobrazovat ve vyhledávačích.

Pokud francouzská správa usoudí, že společnost Wish provedla změny, díky kterým vyhoví francouzským předpisům, může zákaz zrušit. Francie tímto radikálním rozhodnutím vytváří precedens, který staví na argumentu, že jedná v nejlepším zájmu spotřebitelů.

Za Wish reagoval tiskový mluvčí s tím, že platforma má řadu proaktivních mechanismů určených k prevenci, odhalování a odstraňování nabídek, jež porušují místní zákony nebo bezpečnostní normy. Zahrnují robustní interní mechanismus pro upozornění a postup stažení, jakož i pravidla pro opakované porušování podmínek ze strany obchodníků. Jak konkrétně bude Wish na blokování reagovat mluvčí neuvedl.