Fotografická paměť ve Windows 11 bude šifrovaná a izolovaná. O druhý debakl Microsoft nestojí

Recall ve Windows 11 využije místní výkonné AI akcelerátory k tomu, aby vás naváděl historií činností. Bude si ukládat snímky obrazovky a bude analyzovat jejich obsah. Po debaklu s neexistujícím zabezpečením Microsoft uvedení odložil s tím, že funkci přepracuje. Nyní se otevírá, aby ukázal, co zlepšil.

Microsoft potvrzuje, že Recall bude volitelnou funkcí, která ve výchozím stavu nebude zapnutá. Windows vám ovšem aktivaci na počítačích Copilot+ nabídnou. Kdyby se vám natolik příčila, tak ji odinstalujete.

Všechny informace budou uložené lokálně a zašifrované. Recall díky virtualizačnímu řešení VBS Enclave poběží izolovaně a informace ven pustí jedině v případě, kdy si to vyžádáte.

Šifrovací klíče ochrání TPM, který je pro počítače s Windows 11 povinný, propojené budou s přihlašovacím systémem Windows Hello Enhanced. Nestane se, že by k vašim datům přistupoval jiný uživatelský účet, jako jsme to viděli před pár měsíci s první verzí Recallu. Před aktivní prací s fotopamětí se vždycky ověří vaše identita.



Schéma bezpečnostní architektury Recallu

Před malwarem bude přihlašováním chráněno např. omezením počtu přihlašovacích pokusů v čase. Přihlašování PINem bude možné až po zprovoznění Recallu. Bude to záložní možnost, kdyby selhala čtečka otisků prstů nebo infrakamera. Biometrie nicméně bude primární metodou pro ověření uživatelské identity. Kdyby vás zajímaly technické detaily, zamiřte na Windows Experience Blog.

Koncem srpna redmondští oznámili, že Recall se do Windows 11 podívá až v říjnu. Navíc půjde teprve o veřejný betatest v programu Windows Insider. Není jasné, kdy se Recall dostane do běžných instalací Jedenáctek. Přinejmenším to vypadá, že znovu Microsoft citlivost situace podcenit nehodlá.



Při prvotním nastavení počítače vám Windows nabídnou aktivaci fotopaměti

Ještě připomenu, že Recall bude pracovat jen na počítačích Copilot+, na které jsou kladené vyšší bezpečnostní nároky. Oproti standardním počítačům je v nich aktivováno více bezpečnostních mechanismů.

Zdroje: Windows Experience Blog