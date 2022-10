Fotobanka Shutterstock spojuje síly s generátorem obrázků DALL-E. Odmění umělce, na kterých se učila AI

Jedna z největších internetových fotobank Shutterstock začne spolupracovat se společností OpenAI, provozující generátor obrázků DALL-E. Cílem je nabídnout funkce generování obsahu umělou inteligencí způsobem, který je zodpovědný a transparentní pro zákazníky i přispěvatele.

DALL-E je komerční produkt pro generování obrázků a grafiky, který umí vytvářet nové obrazy v téměř libovolném uměleckém stylu na základě textových zadání (tzv. „podnětů“). Spolu s dalšími podobnými platformami, jako jsou Midjourney či Stable Diffusion, vyvolal vášnivou reakci umělců, kteří se obávají, že by nová technologie mohla ohrozit jejich živobytí.

Shutterstock spojuje síly s DALL-E

S nástupem generátorů obrázků využívajících umělou inteligenci vyvstala celá řada otázek, jež bude nutné dořešit. Kromě dilematu, zda je autorem díla algoritmus, nebo člověk, který zadal příslušná klíčová slova, může problémy přinést i skutečnost, že při strojovém učení byla v mnoha případech využívána díla reálných umělců (nejčastěji stažená z webu) bez jejich souhlasu.

Uzavřená spolupráce přinese možnost generování obrázků umělou inteligencí DALL-E přímo na webových stránkách Shutterstocku. Pokud tedy zákazník nenajde kýžený obrázek ve fotobance, bude si ho moci nechat vytvořit. Integrace má být spuštěna „v nadcházejících měsících“.

Generální ředitel OpenAI Sam Altman uvedl, že firma si od Shutterstocku od roku 2021 licencovala snímky pro trénink DALL-E. To je poměrně zásadní informace, neboť až dosud nebylo oficiálně známo, zda při výuce umělé inteligence využívala licencované materiály, nebo jestli používala pouze neautorizované obrázky stažené z internetu.

S ohledem na umělce

Shutterstock zformuloval své oznámení tak, aby odvrátil případnou kritiku nasazení umělé inteligence ze strany umělců. Uvádí, že až implementuje DALL-E do své služby, budou přispěvatelé kompenzováni za roli, kterou sehrál jejich obsah při vývoji této technologie.

„Shutterstock věří, že obsah generovaný umělou inteligencí je společným úsilím přispěvatelů. Ve snaze vytvořit nový průmyslový standard a odemknout nové zdroje příjmů pro komunitu umělců vytvořil rámec pro poskytování dodatečné kompenzace umělcům, jejichž díla přispěla k vývoji modelů umělé inteligence,“ uvádí firma v prohlášení.

Generální ředitel Shutterstocku Paul Hennessy k tomu dodal: „Prostředky pro vyjádření kreativity se neustále vyvíjejí a rozšiřují. Uvědomujeme si, že je naší velkou odpovědností tento vývoj přijmout a zajistit, aby generativní technologie, jež je motorem inovací, byla založena na etických postupech.“

Konkurence je opatrná

Shutterstock zatím neposkytl žádné konkrétní podrobnosti o tom, jak bude systém kompenzací fungovat. Tiskový mluvčí uvedl, že přispěvatelé, jejichž obsah pomáhal trénovat generativní modely, obdrží „podíl na celé hodnotě smlouvy zaplacené partnery platformy“ úměrný množství jejich obsahu v „zakoupených souborech dat“. Výplaty budou probíhat každých šest měsíců.

Zatímco Shutterstock se s otevřenou náručí vrhá na prodej uměleckých děl vytvořených umělou inteligencí, konkurenční Getty Images volí jiný přístup. Generální ředitel Getty Images Craig Peters vyjádřil obavy z příliš rychlého přijetí uměleckých děl generovaných umělou inteligencí kvůli nevyřešeným otázkám autorských práv. „Myslím, že vidíme, jak se některé organizace a jednotlivci chovají lehkomyslně,“ řekl Peters. „Domnívám se, že je to nebezpečné. Nemyslím si, že je to zodpovědné. Myslím, že by to dokonce mohlo být nezákonné.“