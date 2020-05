Fotky Google konečně změní nejotravnější věc. Ze sdílených alb bude možné odebrat uživatele

Jedno z překvapivých omezení služby Fotky Google je, že doposud nebylo možné při sdílení alba odebrat přístup konkrétní osobě, kterou jste dříve přidali. To se ale konečně mění a Google vylepšuje i sídlení skrze odkaz.

Google svou službu Fotky pravidelně vylepšuje, samotné sdílení alb ale příliš velkou změnou neprošlo. Jednotlivá vytvořená alba tak lze sdílet buď s konkrétními lidmi, kteří mohou sami přispívat (pokud jim to dovolíte), nebo za pomoci odkazu. Bohužel ale nebylo doposud možné odstranit uživatele z alba poté, co s ním bylo sdíleno. Jediná možnost byla si jej zablokovat, to se ale provede i v jiných službách Googlu.



Google zároveň přepracoval menu pro sdílení.

Nyní ale konečně přichází změna a Google toto velké omezení konečně odstraní. V následujícím týdnu bude postupně rozšiřovat nové menu pro sdílení, které klade důraz na sdílení s konkrétními osobami a pozadí odkaz, který ale bude stále možné vytvořit. Hlavní novinkou bude ale právě možnost odstranění uživatelů s alba, čímž se smažou i jejich nahrané fotografie, pokud byla povolena kolaborace.