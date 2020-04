Folding@Home už je výkonnější než všech 500 nejvýkonnější superpočítačů dohromady

Od té doby, co se platforma Folding@Home rozhodla pracovat na výzkumu proteinů souvisejících s aktuálním koronavirem, neuvěřitelně rychle roste její popularita i výpočetní schopnost, na které se podílí jak klasické počítače, notebooky, telefony, tak servery, a dokonce i superpočítače z celého světa. Pomáhají fanoušci, vládní instituce i velké společnosti.

Je to teprve dva týdny, co celkový výpočetní výkon Folding@Home překonal magickou hranici 1 exaFLOPS a nyní se tvůrci pochlubili dalšími rekordy. Platforma už má totiž aktuálně k dispozici výkon 2,4 exaFLOPS a při porovnání s nejvýkonnějšími superpočítači na světě si vede neuvěřitelně dobře.

Great progress capturing how the ferocious #COVID19 #Demogorgon (aka spike) opens its mouth to grab its human prey. Each step could present new therapeutic opportunities. Thanks to @foldingathome @Microsoft @Azure #AIforHealth @Mizimmer90! pic.twitter.com/uys4es7r3i