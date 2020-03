Folding@Home už je výkonnější než sedm nejvýkonnějších superpočítačů dohromady

V boji proti koronaviru se rozhodla platforma Folding@Home spojit síly všech možných procesorů a grafických karet po celém světě. S využitím distribuovaných výpočtů pomáhají jak čtenáři Zivě.cz (přidejte se do týmů číslo 235910), tak třeba i fanoušci Nvidie a přidal se například i nejvýkonnější superpočítač na světě – americký Summit.

Platforma Folding@Home tak díky obrovské vlně sdílení získala rekordní výpočetní prostředky, které aktuálně představují celkově asi 470 petaFLOPS. To v přepočtu znamená, že platforma má výkon vyšší, než sedm nejvýkonnějších superpočítačů na světě dohromady. A to už je slušný základ pro rychlou a efektivní vědu.

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX