Folding@Home překonal neuvěřitelný milník. Celkový výpočetní výkon přesáhl hranici 1 exaFLOPS

Projekt Folding@Home se s připojením do boje proti koronaviru těší obrovské popularitě a v poslední době mu výpočetní výkon poskytly i nejvýkonnější superpočítače na světě. Vzhledem k tomu, že se ale do systému připojilo i velké množství fanoušků s výkonnými grafickými kartami, dostal se celkový výkon už přes neuvěřitelný milník.

Zástupci Folding@Home totiž na oficiálním twitteru oznámili, že platforma už pracuje s celkovým výkonem přes 1 exaFLOPS a je tedy desetkrát výkonnější, než nejvýkonnější superpočítač na světě - IBM Summit.

Thanks to our AMAZING community, we’ve crossed the exaFLOP barrier! That’s over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3