Flash na webu definitivně skončil. Od nového roku zmizel z prohlížečů a není dále udržovaný

Dlouhé roky byl Flash jedním ze základních stavebních kamenů mnoha webů a bylo takřka nemyslitelné prohlížet internet, aniž by byl Flash Player nainstalovaný v počítači. Doba se ale mění a Flash byl postupně nahrazen modernějšími a více otevřenými technologiemi. Teď už Flash končí úplně, od 1. ledna 2021 už nemá podporu ze strany společnosti Adobe.

Flash se tedy nebude dále udržovat, což představuje bezpečnostní riziko. V Chromu i dalších internetových prohlížečích už proto podpora Flashe zcela zmizela a zastaralé stránky s Flashem si už běžným způsobem neprohlédnete.

Adobe varuje, že není dobrý nápad instalovat ani starší verze Flash Playeru, protože žádné oficiálně nenabízí. Nalezené kopie v zákoutích internetu mohou být infikované malwarem a představují bezpečnostní riziko. Na Flash zkrátka už máte zapomenout. Naštěstí už naprostá většina webů Flash nepoužívá.

Technologie vznikla v roce 1996 a velmi pomohla rozvoji webu. Mohly vznikat propracované webové aplikace, ať už z hlediska grafiky nebo funkcí. Flash dal také vzniknout éře flashových her. Jenže po deseti letech už se vedle Flashe začaly objevovat perspektivnější alternativy a Steve Jobs Flash tvrdošíjně zavrhl. Když jej nepodporoval iPhone, byl to začátek jeho konce... Ale ještě to dalších deset let trvalo, než v roce 2017 Adobe oznámilo, že Flash nadále nebude vyvíjet a do tří let ukončí i jeho podporu. A to se nyní naplnilo.

Je fakt, že v posledních letech už byly zastaralé weby s Flashem uživatelům jen na obtíž. Flash má rozhodně zásluhy na rozvoji webu, ale teď už můžeme být rádi, že je pryč.