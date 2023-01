Fitness aplikace Strava chce rozšířit svůj záběr. Nabídne 3D mapové podklady ve vysokém rozlišení

Americká společnost Strava, provozující stejnojmennou fitness aplikaci, koupila evropskou mapovou platformu Fatmap. Pokračuje tak ve své strategii akvizic menších fitness startupů, které mají její platformě přidat další hodnotu. Spojení by mělo zákazníkům přinést trojrozměrné mapy ve vysokém rozlišení, informuje magazín The Verge.

Firma Fatmap byla založena před deseti lety a zpočátku se zaměřovala na poskytování digitálních map lyžařských středisek ve vysokém rozlišením. V uplynulých letech spolupracovala s různými satelitními a leteckými operátory, aby svou platformu rozšířila o podrobné 3D mapy zahrnující horské vrcholy, řeky, průsmyky, stezky, chaty a další údaje, které umožní uživatelům získat informace o všem, co je čeká na plánované trase.

3D mapy ve Stravě

Fatmap se primárně zaměřuje na outdoorové sporty provozované zejména v horských oblastech. Poskytuje mapové podklady pro lyžování, pěší turistiku, běh a cykloturistiku, doporučuje zajímavé trasy a nabízí široké možnosti plánování s ohledem na aktuální podmínky (např. s ohledem na riziko lavin). Předplatné za 30 dolarů ročně odemyká přístup k dalším funkcím, jako je stahování map pro offline použití a plánování tras v mobilní aplikaci.

„Technologie Fatmap bude pohánět mapy Stravy jak pro neplatící členy, tak pro předplatitele,“ uvedl mluvčí Stravy Brian Bell s tím, že předplatitelé získají nejen více map, ale také funkce pro objevování a plánování tras. Fatmap může poskytnout prémiovému členství přidanou hodnotu, což se určitě hodí s ohledem na skutečnost, že řadu uživatelů odradilo nedávné zvýšení cen předplatného.

Celkem logicky vyvstává otázka, kdy se uživatelé dočkají integrace mapových podkladů Fatmap do Stravy. Tiskový mluvčí uvedl jako reálný termín polovinu roku 2023 s tím, že celý proces bude náročný na zdroje a nepůjde to ze dne na den. Uživatelé Stravy si poté budou moci zobrazit 3D mapy Fatmap ve vysokém rozlišení, aniž by museli opustit aplikaci.

Vývojáři nyní pracují na implementaci jednotného přihlášení, aby uživatelé mohli přistupovat ke všem funkcím Fatmapu pomocí svého účtu na Stravě. Prozatím je možné propojit účty Strava a Fatmap a automaticky synchronizovat aktivity – což je typický způsob, jakým fungují integrace Stravy s třetími stranami.

Strava rozšiřuje záběr

„Technologii Fatmap zapojíme do všech služeb Stravy a umožníme tak každému objevovat a plánovat outdoorové zážitky pomocí místních průvodců, bodů zájmu a bezpečnostních informací.“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel Michael Horvath.

Strava nezveřejnila podmínky transakce, ale podle magazínu TechCrunch má Fatmap zhruba 1,6 milionu registrovaných uživatelů a získala finanční prostředky ve výši přibližně 30 milionů dolarů (tj. cca 660 milionů korun).

Z pohledu Stravy se nejedná o první akvizici menší firmy, orientující se na fitness a sport. Loni koupila aplikaci Recover Athletics, která se zaměřuje na předcvičování a prevenci zranění. Uživatelé Stravy si mohou v aplikaci prohlížet úseky Recover Athletics, případně se přihlásit prostřednictvím svého účtu.

Aplikace Strava je oblíbená zejména mezi cyklisty a běžci, ale v poslední době se snaží rozšířit svůj záběr o další typy aktivit, jako jsou míčové hry, pilates a HIIT. Akvizici Fatmap tak lze považovat za snahu rozšířit záběr na lyžaře, turisty a další příznivce outdoorových sportů.