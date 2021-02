Firma, která vyvíjí bezdrátové nabíjení na dálku, jedná s Applem. Stačilo by přijít do místnosti

Sen Nikola Tesly v podobě bezdrátového přenosu elektrické energie s vysokým výkonem na velkou vzdálenost je sice stále nereálný kvůli obrovským ztrátám, v případě menších energií se už ale vývoj relativně dobře posouvá. Jednou ze známých společností v tomto oboru je Energous a její technologie WattUp.

V minulosti se už objevily informace o tom, že se něco takového chystá i od Applu, nakonec z toho ale nic nebylo. Hlavním důvodem bylo, že kromě samotného velkého vysílače je nutné, aby dané zařízení mělo i přijímač, který rovněž nebyl malý. Efektivita navíc byla velmi nízká.

Podle nejnovějších informací webu Bloomberg ale Apple jedná s Energous a spekulace naznačují, že by se mohlo jednat o speciální bateriový pack, možná už pro stávající iPhony 12. Právě kombinace dodatečné baterie s technologií WattUp by mohla být prvním produktem Applu, který by podporoval nabíjení na dálku. V tomto případě (Energous to označuje jako Wireless Charging 2.0) vysílač dokáže přenášet energii v rámci jedné místnosti, tedy několik metrů a pravděpodobně bude nutná přímá viditelnost.

Technologie je dle tvrzení už tak malá, že je možné ji integrovat třeba i do bezdrátových sluchátek, takže integrace do přídavné baterie se zdá jako dobrý „test“ Applu, aby si vyzkoušel reálné nasazení a případně ho integroval v budoucím zařízeních přímo dovnitř.

Zda se většího nasazení této technologie nakonec dočkáme, je stále otázkou. Energous totiž s technologií ani po téměř deseti letech neprorazil, avšak stále vylepšuje vysílače a přijímače, což jsou kritické části. Vzhledem k tomu, jaké pokroky se v poslední době dějí například v oblasti metamateriálů, je rozmach této technologie spíše jen otázkou času.

Jestli to bude brzy nebo až za několik let, to rozhodne aktuální stav a případné nasazení od největších výrobců elektroniky. Kvůli spekulacím o spolupráci s Applem (tato zpráva se objevila i před lety) vyskočila cena akcií Energous na dvojnásobek.