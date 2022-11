Firemní záchody nemusí sloužit jen k vykonání potřeby. Zaměstnanci Googlu si na nich rozšiřují obzory

Jaké to je pracovat v Googlu? Zajímavé nahlédnutí pod pokličku nabízí článek Molly McHugh-Johnson „Příběh o tom, jak se z toalet Google staly učebny“ publikovaný na oficiálním firemním blogu. Popisuje poněkud netradiční způsob, jak si zaměstnanci mohou rozšiřovat obzory v oblasti produktivity, kariéry a osobního rozvoje.

Softwarový inženýr Daniele Midi tráví většinu času prací na vývoji chytrých domácích produktů. Každý týden si ale také vyhradí čas na to, aby pomohl zaměstnancům Googlu naučit se něco nového v překvapivé učebně: na firemních toaletách. Je totiž šéfredaktorem projektu Learning on the Loo (LotL), což je dobrovolnická série jednostránkových lekcí, které se objevují na záchodcích.

Záchodové vzdělávání

Záchodové „epizody“, jak se jim říká, visí na každé toaletě a týkají se různých témat – od tipů pro vyšší produktivitu v Gmailu až po předcházení předsudkům při rozhodování. Hlavním posláním Learning on the Loo je zlepšit život zaměstnanců.

Daniele se poprvé zapojil jako stážista v roce 2015, kdy pomáhal s distribucí nových epizod ve své kanceláři. Brzy poté se připojil k malému redakčnímu týmu, a nakonec se stal jeho vedoucím. Dnes LotL vydává nové epizody dvakrát měsíčně. Jejich témata se týkají například produktivity, kariéry a osobního rozvoje.

Projekt byl spuštěn v roce 2007, kdy se inspiroval další iniciativou Testing on the Toilet (TotT). Ta vznikla poté, co chtěl Google získat podněty, jak by softwaroví inženýři mohli psát lepší testy ověřující funkčnost jejich aplikací. Jeden ze zaměstnanců v žertu navrhl zveřejnit tipy na psaní lepších testů na toaletách. No a nápad se ujal. Dnes vede TotT Andrew Trenk, jež se kromě testování věnuje i tématům, jako jsou osvědčené postupy při kódování.

Jedna stránka

TotT a LotL mají společných několik věcí – například délku textů. „Často je problém vměstnat vše na jednu stránku,“ říká Andrew. „To je také důvod, proč je obsah tak užitečný: autoři jsou nuceni omezit se pouze na nejzásadnější body.“ Cílem obou iniciativ je poskytovat praktické a rychlé tipy, které mohou uživatelé hned použít.

Zaměstnanci se tak během svých návštěv toalet mohli poučit třeba o tom, jak vést efektivní schůzky či psát smysluplné texty. Přispěvatelem se může stát kdokoli – pracovníci mohou své nápady posílat prostřednictvím formuláře, který se ptá například na to, zda je jejich lekce použitelná pro zaměstnance na celém světě a jaké z ní plynou závěry.

Stejně, jako mnoho jiných věcí, se i LotL musel po vypuknutí pandemie změnit. Když lidé začali v roce 2020 pracovat z domova, stal se zcela digitálním a obsah se posunul – tématy se stalo například nastavení domácí kanceláře či zvládání přetrvávajícího stresu z covidu-19. „Bylo to jistě náročné období, ale bylo opravdu úžasné vidět, kolik zaměstnanců Googlu se chtělo podělit o nápady, aby si navzájem pomohli,“ říká Daniele.

Důkladné přípravy

V Googlu dokonce založili otevřenou editační skupinu, kde každý zaměstnanec může prostřednictvím Dokumentů Google dávat návrhy na připravované epizody. „Zvláště užitečné je získat zpětnou vazbu o tom, zda má lekce smysl v celosvětovém měřítku,“ vysvětluje Daniele. „Kancelářská kultura v USA se například liší od kancelářské kultury v Koreji.“

Jakmile tým dokončí epizodu, pošle ji skupině dobrovolníků po celém světě, kteří ji vytisknou a distribuují po firemních záchodcích. Každá epizoda LotL je také k dispozici online a chodí zaměstnancům e-mailem. Od odeslání do vydání to trvá minimálně tři až čtyři týdny.

Zaměstnanci Googlu hodnotí tuto iniciativu veskrze kladně. „Nedávno jsme na naše stránky přidali krátký formulář pro zpětnou vazbu,“ říká Daniele. „Lidé nám posílají e-maily, ve kterých říkají: 'Hej, tohle se mi líbilo, moc vám děkuji! Myslím, že je to opravdu, opravdu skvělé.“