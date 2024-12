Firefox se naučil seskupit stránky do skupiny. Takhle novinku aktivujete

Jednou z nových funkcí pro Firefox je seskupování stránek. Byť s upozorněním, že funkce je v testovací fázi, je k dispozici ve stabilním Firefoxu od verze 133, jak si všiml Martin Brinkmann. V případě problémů se seskupování zbavíte stejně rychle, jako jste ho vyvolali. Stačí totiž aktivovat nebo deaktivovat zvláštní předvolbu:

Na stránce about:config najděte předvolbu browser.tabs.groups.enabled. Poklepáním předvolbu aktivujte. Bude zvýrazněna tučně a s hodnotou true. (Pro vypnutí funkce hodnotu přepněte zpět na false.)

Aktivací předvolby seskupování stránek zapnete

Dle mé zkušenosti ani není potřeba prohlížeč restartovat. Kdyby se ovšem skupiny neobjevily, udělejte to. Panely posléze můžete skládat na sebe a tím je seskupovat. Funguje to a vypadá úplně stejně jako v Chromu nebo v Edgi.

Stránky do skupiny přesunete rovněž povelem Add Tab to Group v kontextové nabídce. Odeberete je zase příkazem Remove from Group. Funkce ještě není plně přeložená. Připadá mi, že v tuto chvíli funguje dobře až na jednu důležitou věc – vytvořenou skupinu tažením neposunete.



Seskupování se výrazně neliší od toho, co známe z Chromu a Edge

Dejte si také pozor na to, že se skupiny otevírají a zavírají poklepáním, nikoli klepnutím. Firefox nedávno oslavil 20. narozeniny. Připomeňte si s námi, jak šel čas s někdejší nadějí z alternativní scény v době, kdy Internet Explorer opanoval web.

Zdroje: gHacks Tech News