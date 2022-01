Firefox se brzy přestane ptát, co se soubory. Rovnou je stáhne tak jako Chrome

Na ty, kteří používají Firefox, z nepříliš velké vzdálenosti pohlíží změna v přístupu ke stahovaným souborům. Prohlížeč od Mozilly je v tomto ohledu ze staré školy. Soubory totiž automaticky nestahuje, při pokusu o stažení nejdříve zobrazí okno s nabídkou možných akcí.

Kromě zrušení stahování můžete soubor uložit do výchozího umístění, případně ho rovnou otevřít ve výchozím nebo vybraném programu. (Pro spustitelné programy to neplatí, ty musíte vždycky uložit do vybrané složky a až pak je vám dovoleno je spustit.) Otevření lze pro daný typ souboru nastavit jako výchozí.

Chcete výzvu? Ponecháte si ji

Chrome a další populární prohlížeče se dnes ve výchozím stavu chovají jinak – soubor bez ptaní rovnou stáhnou do určeného umístění. Právě takhle se začne chovat Firefox 97, který vyjde 8. února. Kdyby vám to nevyhovovalo a chtěli jste se vrátit ke starému pořádku, tak budete moct.

Jak upozornil Martin Brinkmann, před lety automatického stažení bez uživatelské interakce využil jeden útok na Chrome. Pokud se před stažením ukáže výzva, máte stále ještě možnost si akci rozmyslet – možná jste na odkaz klepnuli omylem? (Soubory prochází interní kontrolou a na podezřelé soubory vás prohlížeč upozorní.)



Firefox 96 je poslední verzí, která se vás standardně před

stažením zeptá, co se souborem udělat

Tyto útoky nicméně nejsou časté a výchozí chování prohlížečů je už roky určované především vedoucím Chromem. V tomto případě existuje konsenzus, že obětování komfortu se nevyplatí. Ze staré školy je dnes ještě např. Vivaldi, který podobně jako Firefox – tedy až do verze 96 – při stahování zobrazí dialog s výběrem akcí.

Zdroje: Firefox 97 beta | gHacks Tech News