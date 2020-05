Firefox Private Relay umožní, abyste nemuseli každému vyslepičit svůj e-mail

Pokud při registraci do nejrůznějších webových služeb jen s nelibostí vyplňujete svůj e-mail, možná vás zaujme připravovaná funkce Mozilly Firefox Private Relay.

Doplněk prohlížeče na váš povel vygeneruje e-mailovou adresu, kterou budete moci zadat do libovolného registračního formuláře. Cokoliv pak na adresu dorazí, Firefox přepošle do vaší skutečné schránky. Podstatné je to, že vy tento přeposílací alias můžete kdykoliv smazat a tím pádem také odstřihnout nechtěný spam.



Firefox Private Relay vytvoří poštovní alias, který budete moci vyplnit při registraci

Podobným způsobem lze vytvářet poštovní aliasy i na Gmailu. Při registraci tak nemusíte použít svoji skutečnou adresu třeba ve formě pepa@gmail.com, ale za „pepa“ doplníte jakýkoliv řetězec uvozený znakem „+“: pepa+registrace@gmail.com.

Stále se bude jednat o plně funkční adresu a e-mail dorazí do vaší schránky, nicméně pokud budete chtít příchod další pošty na tuto adresu zakázat, jednoduše si vytvoříte poštovní filtr. Problém spočívá v tom, že se může druhá strana snadno dovtípit podobu vašeho skutečného e-mailu a používat jej namísto aliasu.