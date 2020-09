Firefox 81 má nový barevnější vzhled a naučí se vyplňovat formuláře v PDF

V posledních vydáních Firefoxu se Mozilla zaměřila spíš na mobilní než desktopovou verzi. Čerstvě vydaný Firefox 81 už ale konečně přináší viditelné novinky i pro uživatelé počítačů s pro Windows, macOS a Linuxem.

Největší pozornost budí nový motiv vzhledu nazvaný Alpenglow. Ke standardnímu světlému a tmavému dorazil veselý fialovo-růžový skin obarvující rám oken a lišty. Stáhnout se dal už dříve, teď je součástí výchozí instalace. Uživatelé si jej ale musí zvolit ručně přes Nastavení tlačítek a lišt.

Firefox 81 se dále naučí vyplňovat formuláře v PDF. Je přitom zvláštní, že zatím to neumí, a Mozilla píše, že funkci nabídne již brzy. V čem je teď problém a kdy to spustí, ale není jasné. Každopádně se připravte na to, že půjdou vyplňovat jen skutečně interaktivní dokumenty (formát AcroForm), nikoliv tiskové verze PDF.

Další z budoucích funkcí – alespoň pro Evropany – je možnost ukládat a automaticky vyplňovat údaje o platebních kartách. V současnosti jej tato funkce dostupná jen v USA a Kanadě. Podle Mozilly se ukládají jen jména, čísla a exspirace, nikoliv CVV.

Ve Firefoxu 81 je pak nově možné ovládat přehrávače hudby či videa pomocí tlačítek na klávesnici nebo sluchátkách, a to i když je Firefox na pozadí či počítač zamčený.

Lišta se záložkami se teď automaticky objeví (standardně je schovaná) hned po importu záložek. Firefox umí rovnou po stažení zobrazit soubory XML, SVG a WebP. Tvůrci kromě toho opravili sedm nahlášených chyb.

Zdroj: Mozilla