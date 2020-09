Filmové pirátství asi jen tak nezmizí. Když už musíte, stahujte bezpečně v Seedru

V desetimilionovém Česku nám povážlivě roste počet nešťastníků uzavřených v dobrovolných i nařízených karanténách a pohled na trendové křivky zrovna neslibuje, že by se to mělo v dohledné době změnit. Spíše naopak.

Doma je nuda, a tak si mnozí karanténu na několika desítkách metrů čtverečních zpříjemňují nějakým tím filmem nebo seriálem. V České republice je už naštěstí situace diametrálně odlišná než před deseti lety, a tak si zde nejvýše za pár stovek můžete na měsíc pořídit HBO Go, Netflix, který nabízí stále více titulkovaného i dabovaného obsahu, anebo některou z lokálních internetových videopůjčoven – třeba Voyo. Stručně řečeno, na apokalypsu jsme připraveni. Tedy dokud tečou internety.

Pšššt, stále krademe filmy

Dnes si ale nebudeme hrát na pokrytce. Byť se nabídka filmů a seriálů na mnoha legitimních službách stále rozšiřuje, rozhodně není úplná, a podstatná část kinematografických fajnšmekrů tak i nadále hledá jinde – v šedé pirátské zóně.



Nemá smysl to tajit. Bittorrentové katalogy patří k nejnavštěvovanějším webům.

V posledních patnácti letech se na scéně objevila a zase zmizela celá plejáda nejrůznějších katalogů s filmovými ripy. Některé z nich během jejich krátké slávy znala i širší veřejnost, jiné si našly publikum jen mezi těmi nejnáročnějšími diváky.

Věčný BitTorrent

V každém případě, mezi těmito všemožnými úložišti s různě jepičí životností stojí jeden jediný pevný bod. Autorské svazy jej nesnášejí, jeho princip funkce z něj ale dělá v podstatě nezničitelný ekosystém. Takže i když mu už před lety mnozí přisuzovali brzký útlum a úpadek, opak je pravdou.

Řeč je samozřejmě o P2P síti BitTorrent, v rámci které nestahujeme soubory z jednoho jediného místa – třeba z konkrétního webového serveru, ale po malých kouscích od všech ostatních, kteří mají na svých počítačích alespoň část toho, co hledáme.



The Pirate Bay a nalezené torrenty (odkazy do bittorrentové sítě) s jedním z mála filmů, který jeho autoři volně vypustili na internet

Přes tyto technické výhody byl ale BitTorrent vždy doménou zkušenějších počítačových harcovníků, kteří alespoň rámcově tuší, jak vlastně funguje, jak se na něm vyhledávají data a tak podobně.

Ostatní se mu často vyhýbali širokým obloukem už jen proto, že si z nejrůznějších článků zapamatovali, že když si stáhnou film třeba z Ulož.to, stahují si jej vlastně jen pro svoji vlastní potřebu, na což naše autorskoprávní legislativa pohlíží přece docela benevolentně.

Pozor na nevědomé sdílení chráněného díla

Když ale získáváme soubory z bittorrentové sítě, během stahování soubory poměrně často i sdílíme ostatním zájemcům, a tak se vlastně dopouštíme ilegálního šíření chráněného díla.

Mnohé bittorrentové programy sice umožňují snížit rychlost takového sdílení na 0 B/s, a tak ve skutečnosti nepředáme ostatním ani jeden bajt, opět se však bavíme o pokročilé konfiguraci, která je běžným smrtelníkům cizí. Jejich IP adresy tou dobou už zvesela cirkulují světem a může je zaznamenat některý z vymítačů torrentových pirátů.

Zároveň je tu ještě jedna praktická nepříjemnost. Bittorrentová síť nemusí být vždy zrovna nejrychlejší, protože i naše domácí internetové linky jsou velmi často asymetrické. Sice máme rychlý download, upload je však pouze jeho zlomkem. A pokud sdílíme část dat skrze BitTorrent, potřebujeme právě tento upload.

Služby, které promění BitTorrent v něco jako Ulož.to

Tak a teď ta dobrá zpráva. BitTorrent můžete používat i webovým způsobem. Tedy podobně, jako byste stahovali soubory třeba právě z Ulož to. Jak je to možné? Na scéně se už před lety objevil celý zástup služeb, které torrenty stáhnou přímo na svých serverech, a jakmile bude hotovo, film, epizodu seriálu, linuxovou distribuci či cokoliv jiného získáte běžnou cestou.

Má to dvě výhody. Zaprvé, vy sami nic nesdílíte. S tím se musí nějakým způsobem popasovat provozovatel služby. Vy mu pouze pomocí identifikátoru – souboru s příponou torrent, nebo speciální URL (tzv. magnet linku) sdělíte, co má vlastně z bittorrentové sítě stáhnout. Torrent, nebo magnetický link dohledáte v některém z mnoha bittorrentových katalogů počínaje The Pirate Bay a konče třeba nechvalně proslulým katalogem YTS.

No, a tou druhou výhodou je rychlost. Pokud totiž z některé z těchto služeb budete stahovat nějaké to horké zboží, které si každý den stahují stovky a tisíce dalších, služba už data drží ve své vlastní paměti, takže torrent získáte prakticky okamžitě během několika sekund.

Seedr stáhne torrent za vás a zdarma

Jednou z nejpopulárnějších služeb tohoto druhu je dnes Seedr. Vlastně je skoro až podezřelé, že je tu s námi už dlouhé roky, aniž by na něj ještě (a nutno podotknout, že právem) úspěšně nezaútočila některá z kanceláří hájící majitele autorských práv.



Na Pirátské zátoce jsme zkopíroval magnet link, vložil jej do Seedru a během několika sekund mám k dispozici celý obsah torrentu včetně videosouboru MKV

Seedr tu prostě je, přihlásíte se na něj klasickým účtem nebo skrze Facebook a zdarma dostanete úložiště 2 GB. To znamená, že do něj můžete stáhnout jakýkoliv torrent, jehož obsah má nejvýše tuto velikost.



Videosoubor mohu přímo stáhnout, získat URL ke stažení (a stáhnout jej třeba přímo v aplikaci mého NASu), ale Seedr umí podporované formáty i přímo streamovat

Není to mnoho, na rozměrný film to asi stačit nebude, na ty menší ovšem už ano a hlavně, jakmile bude stahování přímo na serveru hotové, můžete už soubor dostat do svého počítače a i v bezplatném režimu poměrně solidní rychlostí několika MB/s.



Streamování filmu a podpora externích titulků s vyhledávačem na službě OpenSubtitles

Seedr zároveň pamatuje na oblibu přímého streamování – i piráti jdou s dobou –, a tak si videosoubor můžete spustit přímo na webu, přičemž nechybí ani vyhledávač titulků včetně těch českých z katalogu OpenSubtitles.

Za 7 dolarů prémiový paušál a API pro kutily

Ačkoliv je základní verze Seedru zdarma, pro fajnšmekry tu jsou i placené paušály. Za ten nejlevnější zaplatíte 6,95 dolarů měsíčně (po přepočtu a při platbě skrze PayPal 163 korun) a získáte jak rozšířené úložiště na 30 GB, tak tři stahovací sloty. Díky tomu můžete stahovat třeba hned několik epizod seriálu naráz.

Kutilové, makeři – prostě čtenáři našeho seriálu o programování elektroniky mohou ve zpoplatněném paušálu zároveň využít jednoduché REST API a napsat si vlastní skript, který bude spouštět třeba časová služba cron na jejich domácím NASu. Skript se po spuštění přihlásí k vašemu účtu na Seedru a stáhne všechny hotové torrenty jako balíčky ZIP.

Kód v Pythonu 3 a knihovně Requests pro stažení složek ze Seedru:

import requests from sys import argv if len(argv) is not 3: print("Použití: python3 seedr.py e-mail heslo") else: login = argv[1] heslo = argv[2] print("*** Seedr stahovátko 1.0 ***") print("Stáhnu všechny adresáře na Seedru jako samostatné balíčky ZIP", end="



") r = requests.get(url="https://www.seedr.cc/rest/folder", auth=(login, heslo)) slozky = r.json() if slozky["result"] is False: print("Nelze se připojit k Seedru. Zkontrolujte správný login a heslo!") else: print(f"Obsazeno {int(slozky['space_used']/1e6)} MB z {int(slozky['space_max']/1e9)} GB") print(f"Složky v knihovně: {len(slozky['folders'])}", end="



") for slozka in slozky["folders"]: velikost = int(slozka['size']/1e6) print(f"Stahuji: {slozka['name']} ({velikost} MB)") stazeno = 0 with requests.get(url=f"https://www.seedr.cc/rest/folder/{slozka['id']}/download", auth=(login, heslo), stream=True) as r: with open(slozka["name"]+".zip", "wb") as f: for chunk in r.iter_content(chunk_size=8192): f.write(chunk) stazeno += len(chunk) print(f"Staženo: {int(stazeno/1e6)}/{velikost} MB", end="\r") print("")

Pokud patříte také mezi kutily a jazyk Python pro vás není španělskou vesnicí, můžete si vyzkoušet narychlo zbastlený kód, který jsem pro vás sepsal pomocí knihovny pro HTTP komunikaci Requests. Dělá přesně to, co jsme si popsali výše. Připojí se k vašemu účtu a stáhne všechny hotové složky na úložišti Seedru jako jednotlivé balíčky ZIP.



Naše stahovátko pro Seedr napsané v Pythonu 3 a spuštěné v integrovaném Linuxu na Windows 10 (Windows Subsystem for Linux)

Pokud máte na počítači Python 3 a korektně doinstalovanou knihovnu Requests, stačí skript spustit příkazem python3 seedr.py e-mail heslo, kde e-mailová adresa a heslo odpovídají přihlašovacím údajům na službu Seedr.

Warez je fenomén, ale snad z něj vyrosteme

Torrenty, warez a filmové pirátství tu s námi ještě nějaký čas pobudou a ve své podstatě vlastně nezmizí nikdy. Tímto článkem jej tedy rozhodně nechceme propagovat – ostatně autor samotný je poctivým předplatitelem Netflixu i YouTube Premium, ale věnujeme se mu jako určitému fenoménu doby. Pokud si už tedy čas od času musíte stáhnout cosi z některého z mnoha pochybných zdrojů, dělejte to alespoň maximálně bezpečně, protože k tomu už dnes máme nástroje jako třeba Seedr.

A když se u toho poté trošku začervenáte studem a napříště si ten film vypůjčíte na některé z mnoha internetových VOD služeb, nebo předplatíte již zmíněné HBO Go, Netflix aj., uděláte nakonec stejně nejlépe.