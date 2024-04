FilaDryer S4: Provedli jsme něco šíleného se strunou do 3D tiskárny a tahle krabice ji zachránila

Máte doma 3D tiskárnu? A kde přesně? Byť to z každé druhé PR fotografie výrobce vypadá, že jsme svým miláčkům vyhradili exkluzivní místo v obýváku hned vedle vázy z dynastie Ming, v praxi odpočívají v pracovnách a přízemních dílnách plných prachu a vzdušné vlhkosti.

A to může být problém, termoplastické hmoty jsou totiž hygroskopické. To znamená, že pohlcují vzdušnou vlhkost, a byť se to děje v mikroskopickém měřítku, následky známe všichni. Struny ztrácejí svoji jakost, lámou se a mohou se snáze zasekávat v tiskárnách s bovdenovým systémem, kde se projeví jakákoliv tvarová nepřesnost.

Trouba na tiskové struny Sunlu FilaDryer S4

To největší peklo se ale dostaví až při samotném tisku. Jakmile se totiž struna filamentu dostane do rozpálené trysky, uzamčená voda se odpaří a tenké natavené vlákno mění své vlastnosti. Projevy mohou být různorodé od horší soudržnosti jednotlivých vrstev po zvýšené stringování – jemné chmýří – a obecně zhoršenou kvalitu tisku, jejíž příčiny se hledají o to hůře.



Sušička a udržovací box na čtyři struny obvyklých rozměrů

Co s tím? Strunám, které jsou delší dobu exponované ve vlhčím prostředí, může pomoci sušení. Dříve stačilo strčit kotouč do běžné trouby na 50 °C (a věřit jejímu teploměru), dnes na to ale máme speciální sušičky. Třeba model FilaDryer S4 (3 838 Kč) od známého výrobce filamentů a dalších doplňků Sunlu. Na nějaký čas se nám usadil i u nás v redakční dílně.

Poradí si se strunou po 96 hodinách ve vodě?

A protože máme v kanceláři pod střechou poměrně sucho a vlhkostí degradované struny nás zase až tak moc netrápí, vyzkoušeli jsme extrémní test všech testů. Jeden čerstvý kotouč jsme na čtyři dny ponořili do akvárka s vodou a dali molekulám oxidu vodného dostatek času na to, aby prosáklý až do samotného nitra nebohého filamentu.

FilaDryer S4 a ultimátní test na videu:

00:00 – Kvalitní struna je základ

– Kvalitní struna je základ 01:10 – Sušící box FilaDryer S4

– Sušící box FilaDryer S4 06:29 – Kotouč PLA naložený 96 hodin ve vodě

– Kotouč PLA naložený 96 hodin ve vodě 07:03 – Den D, začátek sušení

– Den D, začátek sušení 09:00 – Konec sušení a udržovací režim

– Konec sušení a udržovací režim 09:24 – Montáž sušičky k MK3S+ s výměníkem MMU3

– Montáž sušičky k MK3S+ s výměníkem MMU3 09:52 – Tiskneme 3DBenchy

– Tiskneme 3DBenchy 10:33 – Timelapse

– Timelapse 11:00 – Jak to vlastně dopadlo?

V pátek po obědě jsme kotouč vytáhli z vody a dali povel sušičce, ať se předvede, co umí. Měla na to jen pár hodin, hned poté jsme totiž začali tisknout referenční model, který zná každý majitel 3D tiskárny.



Toto doma raději nezkoušejte!

Sušička musela filament 96 hodin ponořený ve vodě opravit takovým způsobem, abychom mohli ještě tentýž den vytisknout lodičku 3DBenchy s výškou vrstvy 0,15 a 0,20 mm.

Box na čtyři kotouče

FilaDryer S4 je kontejner na čtyř kilogramové kotouče obvyklých rozměrů, které se mohou uvnitř volně otáčet. Zařízení totiž neslouží pouze k nárazovému sušení, ale i k trvalému provozu při tisku.



Uvnitř je prostor pro čtyři kotouče obvyklých rozměrů