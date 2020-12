Fedora 33 prostě funguje. Linux si zaslouží dobýt laptop, je to ale asi opět marné

Na sklonku října vyšlo nové Ubuntu 20.10 a Lukáš sepsal, co všechno je v něm nového. Každý jin má ale svůj jang, a tak se krátce poté dočkali i fanoušci Fedory 33. Byl by hřích, kdybychom na ni zapomněli.

Pokud jste se posledních třicet let nacházeli v kryospánku, jen ve vší stručnosti připomenu, že Ubuntu a Fedora jsou linuxové operační systémy. Ubuntu vychází ze starší a konzervativnější distribuce Debian a jeho vývoj zastřešuje britský Canonical. Fedoru naopak píšou lidé okolo amerického Red Hatu a někteří z nich sedí i v brněnské inženýrské pobočce.

Jako běžný smrtelník

Tak, nudná omáčka je za námi a teď se už konečně pojďme podívat, jak na sklonku roku 2020 vypadá Fedora 33 ve verzi Workstation. Tedy v podobě, kterou si nainstalujete na velký počítač a laptop.

Fedora 33 přešla na souborový systém btrfs, což má být investice především do budoucnosti, používá grafický desktop GNOME ve verzi 3.38, najdete v ní předinstalovaný webový prohlížeč Firefox 81, kancelářský balík LibreOffice 7 a také… Ne, dost! Pokud vás zajímá výčet verzí těch několika tisíc balíčků v nitru Fedory, přečtěte si raději poznámky k vydaní. Mě zajímá jednoduše to, jak Fedora 33 vypadá a funguje, když si ji nainstaluje běžný smrtelník.



Fedora Media Writer mluví česky, stáhne vše potřebné a vyrobí instalační USB flešku

A přesně to jsem vyzkoušel a po letech hrátek s nejrůznějšími grafickými Linuxy ve VirtualBoxu jsem provedl poctivý dualboot, tedy instalaci na pracovní laptop vedle Windows. Ve Správě počítače jsem zkrátil hlavní diskový oddíl, vytvořil 30 GB volného místa a z webu Fedory stáhnul utilitu Fedora Media Writer, která vyrobí instalační médium z běžné USB flešky.

Nejprve vyzkoušet, pak nainstalovat

Jak je u grafických linuxových distribucí dobrým zvykem, ani v tomto případě nechybí speciální verze Live, kdy se po restartu počítače spustí Fedora v omezené podobě jen ke čtení přímo z flešky a vy si můžete vyzkoušet její základní rozhraní.



Instalace je jednoduchá. Zvládne ji i naprostý začátečník, který umí číst.

Pokud nenarazíte na vážnější překážku, stačí přejít k instalaci. Fedora používá instalační systém Anaconda, který je dnes už hodně blbuvzdorný. Stačí vybrat jazyk, časové pásmo a automatickou přípravu úložiště, kdy instalátor bezpečně využije jen dříve vytvořené volné místo a nemusíte se obávat, že by snad přepsal i oddíly s Windows. 30 GB na hrátky bohatě stačí.

Za čtvrt hodinky hotovo

Pak vytvoříme uživatele, připojíme se k Wi-Fi a voilà, naběhne akcelerovaný grafický desktop Gnome. Na mém stárnoucím pracovním laptopu Dell Latitude E5570 proběhlo vše bez jediného zádrhelu a systém hned na začátku fungoval.



Fedora 33 naskočila na displejích, které mohu nastavit v konfiguraci. Ta je jednoduchá, přehledná, a přitom pamatuje na všechny detaily včetně kalibrace a barevných prostorů.

Já vím, někteří se jistě divíte, proč se proboha v roce 2020 tak divím, Linux ale používám v různých podobách déle než dvacet let. Pamatuji si tedy na ty dřevní doby, kdy po úspěšné instalaci následovala několikadenní pokročilá konfigurace, aby to opravdu, myslím opravdu, fungovalo.

Tento reflex ve mně zůstává dodnes, čili mě pokaždé překvapí, že vážně dokážu spárovat svá bezdrátová sluchátka, aniž bych kvůli tomu potřeboval instalovat pět dalších balíčků a otevíral textový terminál. Je to opravdu už minulost. Většinou.



Editor fotek s filtrem Trenčín (!), správce souborů, textový editor a kalkulačka. Další snímky z Fedory 33 najdete v galerii.

Vyhledávač lepší než ve Windows 10

Fedora 33 nastartovala a na trojici korektně rozpoznaných displejů se zobrazila rozšířená plocha s novou tapetou. Svítí na ní jen hlavní lišta a nic víc. Žádné ikony, je to totiž Gnome, a tak klepnu na WIN a teprve teď se vlevo zobrazí panel s přišpendlenými programy a u horního okraje vyhledávací pole.



Klepl jsem na WIN, napsal „tex“ a našeptávač nabídl nainstalované programy, položky v nastavení, aktuální čas v arkansaské TEXarkaně, programy z katalogu a soubory

Když začnu psát, našeptávač vypisuje odpovídající programy na počítači, ale také ty dostupné v katalogu. Hledá také mezi soubory, a když napíšu airplane, dokonce nabídne znak/emoji letadla, které klepnutím zkopírují do schránky. Připomíná to vyhledávač emoji ve Windows 10 pod zkratkou WIN+.



Našeptávač vyhledávače dohledá i pojmenované speciální znaky Unicode a případně i otevře jejich katalog včetně emoji podobný tomu z Windows 10

Bluetooth sluchátka připojeny, podcasty načteny!

To už mě ale přeruší notifikace, která vyjede od horního okraje a hlásá, že jsou k dispozici aktualizace. Klepnu v těch místech na informaci o aktuálním času a zobrazí se bublina s miniaturním kalendářem synchronizovaným s mým účtem Google, seznamem posledních notifikací a přepínačem pro jejich rychlé vypnutí, pokud nechci být rušen.



Spárování Bluetooth sluchátek na jedničku

V pravém horním rohu je pak správa napájení, sítě nebo třeba zvuku. Fajn, zkusím spárovat svoje bezdrátová sluchátka Sony. Funguje to, sluchátka fungují a já spouštím předinstalovaný přehrávač muziky Rhytmbox.

Jenže máme rok 2020, Spotify, YouTube Music a já už žádné empétrojky dávno nevedu. Co přehrát? Co třeba podcasty? Poslední roky zažívají určitou renesanci, a tak do vyhledávacího pole zkusím napsat Deník N. Rhytmbox nachází podcast Studio N a stejným způsobem dohledám i zpravodajskou Vinohradskou 12 od Českého rozhlasu. Nakonec poklepu na poslední pořad v seznamu a z Bluetooth sluchátek se ozve hudba.



Rhytmbox dohledá i oblíbené české podcasty

Chcete doinstalovat kodeky? Klepněte sem

Fajn, muzika funguje, tak ještě nějaké to video. Donesu si od kolegy Tomáše Holčíka testovací USB flešku s několika soubory včetně 4K stopy a poklepu na první empéčtyřku.



Nelze přehrát soubor, ale když klepneš na modré tlačítko, vyřeším to. Kéž by takto fungovaly všechny chybové dialogy napříč operačními systémy.

Spustí se předinstalovaný přehrávač multimédií, v systému ale chybí patřičné kodeky. Program naštěstí nabídne řešení a přesměruje mě do katalogu k jejich instalaci. Byly to asi dva, možná tři kliky myší a za minutu už video běží a já koukám na filmový trailer.



A už přehráváme...

Funguje Netflix? A co Zoom nebo Meet?

A nakonec webový prohlížeč. Fedora preferuje Firefox, který je zde k dispozici ve verzi 81. Píše se rok 2020 a webové prohlížeče prohlížejí všude stejně nehledě na operační systém, čili snad jen dvě klíčové otázky:

Poběží na Fedoře Netflix? Ano, samozřejmě. Při první návštěvě jen Firefox v liště upozorní, že si potřebuje stáhnout doplněk pro DRM, což zabere pár sekund, no a pak už před sebou budete mít stejný Netflix jako na Windows.



Netflix funguje

Poběží na Fedoře videokonference Zoom, Google Meet a Microsoft Teams? Ano, Zoom si přímo z prohlížeče a stejně jako na Windows vyžádá instalaci speciálního klientu, který je k dispozici i pro Fedoru. Google Meet, který používají mnohé české školy ke vzdálené výuce, pak v prohlížeči funguje bez potřeby jakékoliv dalšího zásahu.

K dispozici je nakonec i Microsoft Teams a funguje i webový Skype. Ten ale pouze v Chromu, který budete muset doinstalovat z katalogu.



Zoom, Meet a webový Skype (jen Chrome) fungují

Dá se to tedy používat?

Možná jsem teď pár geeků zklamal, očekávali totiž rozbor novinek v linuxovém kernelu, potenciální přínos btrfs a dalších specialit v nitru operačního systému. Já si ale troufám tvrdit, že všechny ostatní zajímá prostá a vlastně letitá otázka, zdali je desktopový Linux použitelný právě v těchto každodenních rutinách běžných smrtelníků.

Takže, jde to? Dá se s Fedorou pracovat, aniž byste neustále naráželi na nějaký ten problém a museli studovat pokročilé linuxové příkazy v terminálu? Ano, dá.

Ale vždyť tam není Word, Excel, není tam české Zoner Photo Studio. Není tam to a tamto. Není a nejspíše ani v dohledné době nebude. Ale to je už zase jiná otázka. Hromadu programů pro Windows sice můžete s menšími či většími úspěchy spouštět skrze běhové prostředí Wine, pak se ale nabízí zamyšlení, proč tedy rovnou nezůstat na Windows? Proč opět řešit nějaký technologický kompromis.



Další programy najdete v katalogu

Pokud to není váš případ a laptop v klíně je pro vás dnes hlavně ta věc, ve které spouštíte webový prohlížeč, koukáte na filmy a chatujete s okolím, pak si troufám tvrdit, že by dnes Fedora i Ubuntu zvládly svoji roli úplně stejně dobře jako Windows a macOS. Díky svým UX vychytávkám mnohdy i lépe. A jen tak na okraj, to všechno úplně zadarmo.

Vše je v rukou výrobců, a tak zatím Linux nemá šanci. A je to hřích!

Jenže, proč vlastně přecházet na jakousi alternativu, když má dnes každý nový laptop OEM licenci s Windows. Odpověď neznám, podobná migrace by totiž nedávala smysl ani mně. Obávám se tedy, že ohromná snaha inženýrů a designérů se opět mine účinkem.

Ve stínu Windows a macOS tu jsou sice skvělé linuxové alternativy, my se jich ale stále bojíme. A proto se jich bojí i výrobci laptopů a ve svých obchodních kalkulacích se nakonec v drtivé většině případů vždy pragmaticky rozhodnou pro systém od Microsoftu. Je to velká škoda a nadále začarovaný kruh.