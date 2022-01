FedEx touží po laserové protiraketové ochraně letadel. Už požádal úřady o svolení

Mezinárodní zásilkové společnosti to nemají jednoduché. Převážejí takové množství balíčků, že se občas nějaký ztratí, nicméně ještě na jejich letadla zlosynové tu a tam odpalují rakety země-vzduch.

Tedy, to druhé riziko asi nebude tak vysoké – pokud zrovna nevezete náklad třeba do afghánského Kábulu –, pro americký FedEx je to nicméně skutečně téma. Firma už před třemi lety požádala tamní federální úřad pro letectví FAA, aby ji dal zelenou k instalaci protiraketové obrany.

Žádost, kterou nyní zveřejnil sám FAA (PDF) se týká konkrétního modelu nákladního letadla Airbus A321-200. Publikovaná část je poměrně skoupá na slovo. V podstatě se v ní píše jen o jakémsi obecném systému na bázi infračervené laserové technologie, jejímž cílem mají být teplem naváděné střely.



Stručný popis technologie v dokumentech FAA

Celý systém by měl tedy nejspíše dvě části. Vyhledávací, která by identifikovala rychle se blížící cíle, a aktivní prvek, který by se nejspíše pokusil zmást měřící mechanizmus střely jejím ozářením silným laserem a vytvořením tepla.

Další možností by bylo laserové zahřátí nějakého jiného falešného cíle, jak to provádí asi zdaleka nejrozšířenější technika vypouštění velkého množství falešných tepelných cílů – pyrotechnických světlic.

V každém případě, FAA se žádostí nadále zabývá, jak to tedy nakonec dopadne a jestli naše zásilky nad Atlantikem budou hlídat infračervené lasery, zůstává otázkou.