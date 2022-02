FBI přiznala, že koupila špionážní spyware Pegasus. Ale nikdy ho nepoužila, tvrdí

Od loňského července, kdy vyplavalo na povrch, že světové vlády používaly špionážní software Pegasus k odposlouchávání opozice, aktivistů a novinářů, se objevují další a další svědectví o tom, kde všude měl být použit. Dokonce s ním pracoval sám americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), jak tento týden potvrdil. Tvrdí ovšem, že ho získal jen ke „studijním účelům“ a nikdy s ním nikoho neodposlouchával.

Pro připomenutí, Pegasus je nechvalně proslulý spyware pro zařízení s Androidem a iOS od izraelské společnosti NSO Group. Je schopen kompletního odposlouchávání, útočník má k dispozici data, fotky, polohu, zprávy, záznamy hlasu i klávesnice a kontakty z mobilu své oběti.

NSO Group původně svůj software prezentovala jako zbraň proti teroristům, ale jak už to bývá, Pegasus se používal i jinak. Hned po jeho představení a úspěchu, který s ním slavila izraelská vláda, se objevili zájemci z různých diktátorských a ne zcela svobodných režimů, kteří jej koupili, aby mohli sledovat své nepřítele. Firma to neřešila, spyware prodala vlastně komukoliv.

Jak moc byl Pegasus používaný, odhalilo loni vyšetřování mezinárodního týmu novinářů, účastnilo se jej i několik Čechů z webu investigace.cz. Upozornili, že software používal například maďarský premiér Viktor Orbán, aby špehoval média a opozici, ale také ho měli k dispozici saúdskoarabští politici, ázerbájdžánští… seznam je docela dlouhý. Dokonce se s ním odposlouchávali politici a novináři v Polsku.

Za zavřenými dveřmi FBI

Pegasus získala i FBI, dlouho přitom nebylo jasné, jestli s ním také nějakým způsobem operovala. Konečné potvrzení přišlo od úřadu až nyní. Podle svých slov získali agenti „limitovanou licenci“ pro „testování a pouhé ohodnocení produktu“, aby drželi krok s používanými technologiemi. Úřad tvrdí, že měl obavy, že software spadne do špatných rukou (což se stejně stalo).

V žádném vyšetřování podle úřadu Pegasus nikdy nasazen nebyl. Deník The New York Times ovšem minulý týden informoval, že FBI o tom přemýšlela, podle novinářů testovala lehce upravenou americkou verzi jménem Phantom, kterou by mohla sledovat americké občany. Diskuze se ale podle The Guardian zadrhla na tom, kolik moci nad programem by měl výrobce a kolik agenti.

FBI v každém případě komunikovala s NSO Group, což je v kontrastu s tím, že administrativa Joe Bidena nedávno firmu zařadila na černou listinu jakožto výrobce špionážního softwaru. Ještě předtím stihl úřad za testování Pegasa zaplatit přes 5 milionů dolarů.