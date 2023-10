Fax nepatří na smetiště dějin, ve firmách má stále své místo. Test tankové multifunkce Epson EcoTank L6490

Nízké provozní náklady, jednoduché ovládání a vysoká kvalita kancelářského tisku. Takové jsou hlavní taháky tankové inkoustové multifunkce L6490 od Epsonu.

Plusy Rychlost tisku

Nízké provozní náklady

Výměnná nádobka na odpadní inkoust Minusy Pro někoho hlučnější provoz

Chybějící bezokrajový tisk 8,7 Hodnocení

Tankové multifunkce postupně převálcovaly klasické inkoustové tiskárny. Jejich pořizovací cena je sice pořád o něco vyšší, nicméně na minimálních provozních nákladech ji zejména kancelářské provozy získají zpět během pár měsíců používání. Náklady na tisk se dostávají už dokonce na takovou úroveň, že se tankové tiskárny objevují čím dál více i v malých a středních firmách, kde dokážou být alternativou pro dříve všudypřítomné laserovky.

Jedním z modelů vhodných právě do tohoto prostředí je i tiskárna Epson EcoTank L6490. Právě do kanceláří a menších i středních firem ji předurčuje řada vlastností, které doma zas tak neoceníte. Mezi ně patří třeba automatický oboustranný tisk nebo možnost vícestránkového skenování. Navíc, je to jeden z mála modelů, který je ještě vybaven faxovacím modulem.

Fax? Technologie z minulého století? Věřte tomu, že v mnoha firmách se používá i v době e-mailu. Prostě co je psáno, to je dáno. Poslaný fax nikomu do spamu nespadne, není pak jednoduché se vymlouvat, že faktura prostě nepřišla. Stará technologie také není náchylná na kyberútoky jako moderní způsoby komunikace.