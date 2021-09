Švédské hudební duo Rymdreglage v roce 2009 vydalo skladbu 8-bit trip inspirovanou érou 8bitových počítačů. Hudba připomíná typické speakery té doby, grafiku s nízkým rozlišením nahradily kostky Lega a v animacích se objevují prvky typické pro tehdejší počítačové hry.

V roce 2012 se pánové pustili do druhého dílu a na jeho dokončení potřebovali devět let! Ne že by práce probíhaly non stop, ale po shlédnutí nového klipu pochopíte, že tohle chtělo hodně trpělivosti: