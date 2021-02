Fanda ticha chtěl pasivně chladit GeForce RTX 3080. Nestačil ani obří chladič o velikosti celé počítačové skříně

Postavit plně pasivní počítač je jednoduché, pokud jsou hlavní komponenty úsporné a tím pádem mají i nízký výkon. Co když ale chcete výkonný počítač a zároveň nechcete slyšet ani jeden ventilátor? Do nového pokusu sestrojit takové zařízení se pustil Mical Wong.

Celý desktopový počítač osadil do speciální celohliníkové skříně Turemetal UP10, která zároveň slouží jako rozvaděč tepla, tedy chladič. Konstrukce obsahuje nejen obří žebrování, ale také obří dlouhé heatpipe trubice.

Tyto heatpipy odvádí teplo rychle od dvou hlavních zdrojů tepla – šestijádrového procesor AMD Ryzen 5 5600X (TDP 65 W) a hlavně od desktopové grafické karty GeForce RT 3080 od Nvidie, která má standardní TDP vysokých 320 W. A právě u grafiky je jediný problém, který je potřeba řešit.

I přes napojení na chladič o velikosti počítačové skříně, se totiž nepodařilo vytvořit stabilní systém. A to i přes to, že test probíhal v okolní velmi chladné teplotě pouze 13,6 stupňů Celsia. Teplota jádra grafiky se při extrémním vytížení pomocí aplikace FurMark dostala k 90 stupňům Celsia, což je hraniční a grafika začne automaticky snižovat výkon.

Celková spotřeba systému byla v tomto zatížení 410 W. Jak bude tento pokus pokračovat dál, zatím není jasné, ale stojí určitě za upozornění, že systému chybí jakákoli optimalizace, pomocí které by reálně mohlo být vše v pohodě.

Stačí totiž podvoltovat grafickou kartu (jde to i u procesoru), čímž lze ušetři desítky wattů (v některých případech i přes 100 W) a zároveň udržet původní výkon. Dokonce lze někdy dosáhnout i mírně vyššího výkonu, protože teplota jádra spadne třeba z 84 stupňů Celsia na 70 stupňů Celsia, takže turbo frekvence vydrží déle zvýšené.

Zároveň nenajdete hru, která by grafiku vytížila tak, jako to uměle dělá FurMark. Když se to sečte, asi by neměl být problém tuhle sestavu dostat o více než 100-150 W níže i při hraní na maximální detaily a to už by zmíněné pasivní chlazení mohlo stačit.

