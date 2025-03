Fakturujte jako profík. Srovnáváme služby pro vystavování faktur, rozdíly se projeví, když překročíte pět odběratelů

Plánujete začít podnikat, ale nevíte, jak vytvářet faktury? Nebojte, je to snadné, rychlé, pohodlné. Chcete-li ale pokročilé funkce, placení se nevyhnete.

Možností, jak dnes podnikat, je celá řada. Nemusí jít rovnou o řemeslné živnosti, ale díky moderní internetové době lze nabídnout své služby komukoli a často i pracovat odkudkoli, a dojde-li k vzájemné shodě, můžete mnohdy pracovat v libovolném čase. Běžně se tak stává, že si lidé najdou ke svému zaměstnání další drobný přivýdělek: pomoc se správou e-shopu, drobné programování, překlady nebo třeba doučování. Dříve či později ale dojde na otázku fakturace a mnozí se tohoto děsí: jak správně vystavit fakturu, aby měla veškeré náležitosti?

Fakturovat zvládnete sami

Na vystavení faktury není nic složitého a zvládne to opravdu každý. Vystavením faktury ale samozřejmě povinnosti byť sebemenšího podnikatele nekončí, tou méně příjemnou částí je každoroční daňové přiznání. Můžete si sice najmout účetního, nebo účetní firmu, která bude za vás i vystavovat faktury a případně dohlížet na jejich placení, nicméně to jsou zejména v začátcích zbytečné náklady navíc. Na roční zúčtování daně, které zahrnuje i případnou platbu sociálního a zdravotního pojištění, se už ale bez pomoci velmi pravděpodobně neobejdete. Běžná praxe je ta, že během roku vystavujete faktury, ty pak po Novém roce přinesete účetnímu a ten za vás připraví veškeré doklady pro patřičné úřady a pojišťovnu, plus na vás zůstane nemilá povinnost daň a případné další platby uhradit. Některé ze služeb přitom nabízejí automatické vystavení těchto dokladů, čímž můžete za práci účetního ušetřit.

Následující vybrané služby mají vlastně jedinou nevýhodu: pro základní použití sice bývají zdarma, avšak pouze pro velmi nenáročné použití, typicky můžete vystavovat faktury jen pro pět odběratelů. Bude-li se vám dařit, nezbude než zaplatit. Ovšem i to má benefit: účetnímu dáte do svých faktur přístup a on vám velmi rychle a vlastně bez nutnosti osobního setkání a tištění faktur spočítá daně a další platby.

Snadné vyplňování a různé statistiky

Služby pro fakturování nabízejí řadu příjemných funkcí: pokud typicky každý měsíc fakturujete stejnému odběrateli, můžete buď snadno kopírovat faktury, anebo – pokud jde o stejnou částku – nastavit pravidelné a zcela automatické odesílání faktur k určitému termínu. Nestane se, že byste si zapomněli fakturu vystavit. Některé služby nabízejí i propojení s bankou, takže mohou rovnou kontrolovat, zda vám byla faktura korektně zaplacena. Hlídají splatnost, mohou automaticky odeslat upozornění na nezaplacenou fakturu a podobně. Těch praktických funkcí je celá řada, dokáží významně ušetřit čas, a tak obhájit svůj měsíční poplatek.

Pokud ale přece jen vystavíte jednu či dvě faktury měsíčně, možná vám nakonec postačí i šablona v Excelu, nebo dokonce pouze ve Wordu. Jen je potřeba vždy zkontrolovat, zda faktura obsahuje všechny potřebné náležitosti.