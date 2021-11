Fake news ohrožují děti i dospělé. Jak zjistit, co je pravda a co ne, radí ředitel Avastu Ondřej Vlček

I ředitel globální bezpečnostní firmy pravidelně vysvětluje svým dětem, proč nemůžou být na telefonu nebo tabletu o hodinku déle a proč není svět na sítích stejný jako realita venku.

Věčný optimista Ondřej Vlček řídí globální bezpečností firmu Avast a také s manželkou vychovává tři syny. V rozhovoru s Ester Geislerovou v pořadu Máma a táta na síti vysvětluje, jaké hry s nimi hraje, jak hledají balanc mezi onlinovými a outdoorovými aktivitami, nebo jak se jim líbilo na chatě bez wi-fi a signálu. Podělí se také o rodinné zážitky z distanční výuky a poradí, jak naučit potomky rozeznávat fake news a digitální podvodníky.

V sedmé epizodě podcastu o digitálním rodičovství nahlédne moderátorka a herečka Ester Geislerová do života Ondřeje Vlčka a jeho rodiny a společně proberou největší hrozby internetu. Kyberbezpečnost je Ondřejovým denním chlebem, o to více ho trápí bezpečí dětí na internetu.

Největší riziko vidí v dětské naivitě a důvěřivosti. Děti jen málokdy poznají, že je chce někdo zneužít. Ondřej proto radí, aby se rodiče o online bezpečí svých dětí zajímali, aby se ptali, s kým se baví a co se v jejich bublině děje. „S tím se pojí i jev zvaný fake news, který ohrožuje jak děti, tak dospělé. V Avastu jsme proto založili pracovní skupinu, která spolupracuje s českými i zahraničními univerzitami. Naši kolegové spolu s akademiky vyvíjejí systém, který umí dezinformace rozkrýt. V žádném případě však nemá za úkol lidem říkat, co si mají myslet nebo kde je pravda,“ vysvětluje Vlček.

„Koncept Ministerstva pravdy je velmi zrádný. I kdyby systém fungoval sebelíp, pokud by mi někdo řekl ‘Tohle je pravda a tohle nepravda, tomuhle věř a tomuhle ne’ – bylo by to pro mě těžké přijmout. Není to ta správná cesta. Proto naše práce spočívá ve zjišťování, jak daná informace vznikla, zda je ověřitelná nebo kde všude se šíří. Uživateli tedy neřekneme, zda se právě dívá na pravdivý článek, ale ukážeme mu cestu, kterou dotyčná informace ušla, kdo je jejím autorem a jak vznikla,” dodává Ondřej.

Najít digitální balanc není nikdy jednoduché pro dospělé, natož pak pro děti. Sám Ondřej však přiznává, že pro něj není jednoduché telefon zcela odložit. Jako ředitel má neustále na paměti svou zodpovědnost za firmu. „Nedávno jsme přijeli na chatu a wi-fi nejela. Byla celý víkend rozbitá, což byl zajímavý sociální experiment. ‘A teď co?’ řekli jsme si nejdřív, ale nakonec to bylo úžasné. Opekli jsme si buřty na ohni a byli jsme furt venku,” vypráví generální ředitel Avastu Ondřej Vlček, kterému v udržení balancu pomohlo také vypnutí zbytečných notifikacích na telefonu, které ho rušily při práci i v životě.

Také neodpovídá na každou zprávu, a to ani své rodině a přátelům. „Místo toho, abych poslal jen zvednutý palec nebo ok, radši neodpovím vůbec,“ říká Vlček, který vidí v technologiích především potenciál a stejný pohled se také snaží vštípit svým synům. Jeho děti využívají technologie při učení a na počítači se baví i ve volném čase. O jejich online světě si spolu povídají, nesdílí však jen virtuální zážitky. Ondřej se svou manželkou Katarínou také kladou důraz na časté výlety do přírody a sport.

Jaké jsou největší hrozby v kybersvětě? Co je phishing a jak se před ním bránit se dozvíte v novém díle podcastu Máma a táta na síti, který navazuje na úspěch vzdělávací platformy Buď safe online Nadace Avast. Ta už čtyři roky pomáhá dětem s bezpečností na internetu. Tipy na to, jak se vypořádat s digitálním rodičovstvím poslouchejte na Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts, nebo sledujte na YouTube. Celý rozhovor s Ondřejem Vlčkem si už nyní můžete pustit ve videu pod článkem.