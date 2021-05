Facebook zase kopíruje Clubhouse. Na Instagram Live už můžete fungovat jen se zvukem

Největší mánie kolem nové sociální sítě Clubhouse sice pominula, ale Facebook v tichosti pokračuje v kopírování jejích funkcí. Poté, co spustil funkci výhradně audio konverzací ve svých Messenger Rooms, zařadil podobnou novinku i do Instagram Live. Lidé si od tohoto týdne během vysílání mohou vypnout kamery a streamovat pouze se zvukem, což dosud možné nebylo.

Jde to hlavně proti základní myšlence Instagramu, který je velmi vizuální a zaměřený na videa a obrázky. Možnost obraz zcela utlumit a fungovat jen se zvukem je vnímána jako konkurence pro Clubhouse. Ostatně Facebook se nijak netajil, že se u sítě chce inspirovat.

Při ohlášení této novinky ale Clubhouse nezmínil, aby to nevypadalo jako čisté kopírování. Místo toho tvrdí, že změny dají uživatelům větší prostor, jak si nastavit své streamy. Vedle vypnutí obrazu je nově dostupná i opačná možnost vypnout zvuk a fungovat jen s obrazem. V obou případech je tím snížen tlak na to, aby lidé vypadali nebo zněli určitým způsobem.

Clubhouse ostatně uspěl mimo jiné proto, že lidé toužili po platformě, kde si mohou povídat a zároveň neřešit, jak vypadají. Takže Instagram má v zásadě pravdu, že je to svobodnější možnost pro vysílání. Zatím uživatelé při streamování nemohou vypínat zvuk nebo obraz ostatním účastníkům, ale firma uvedla, že na tom pracuje.

Toto vypínání ostatních samozřejmě není mířeno na klasický Instagram Live, nýbrž na tzv. Live Room, jež sociální síť představila v březnu. Jde o funkci, kdy je streamování umožněno až čtyřem lidem najednou. S možnosti vypnutí obrazu už se tím skutečně dostáváme do podoby Clubhouse.

Největší klon ovšem stejně míří na Facebook. Firma zde testuje Live Audio Rooms (jak na samotné síti, tak na Messengeru), což ani není třeba rozvádět, je to prostě Clubhouse v bledě modrém. Novinka by měla vstoupit do testovací fáze v průběhu léta. Oproti tomu vypínání obrazu na Instagramu je dostupné od tohoto týdne.

Zdroj: Engadget