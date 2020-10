Facebook zakázal popírání holokaustu. Překvapivě to dosud v pravidlech neměl

Psát na Facebooku nesmysly ve stylu, že Židům se během druhé světové války nic nestalo, už nebude možné. Sociální síť aktualizovala svá pravidla pro nenávistné chování, nově se do nic dostal zákaz popírání holokaustu. Ačkoliv je to překvapivé, dosud to na Facebooku explicitně zakázáno nebylo, za což společnost dlouhodobě čelila kritice.

Facebook novinku oznámil na svém blogu, kde jeho viceprezidentka pro kontrolu obsahu Monika Bickertová popisuje, že rozhodnutí předcházela dlouhá diskuze, a hlavně rostoucí počet antisemitských příspěvku na platformě a „zvyšující se ignorance o holokaustu“. Následně zmiňuje nedávnou studii, podle které čtvrtina Američanů mezi 18 a 39 lety je přesvědčena, že k holokaustu nedošlo.

O tématu se v minulosti vyjadřoval i šéf firmy Mark Zuckerberg, uvedl, že popírání této temné historické události ho osobně velmi znepokojuje, trvá však na tom, aby Facebook měl pravidel pro kontrolu obsahu co nejméně. Ve dva roky starém rozhovoru například zmínil, že lidé podle něj holokaust nepopírají záměrně, spíš nemají dostatek informací.

Teď se Zuckerbergovo stanovisko změnilo, i on se odkázal na zvyšující se antisemitismus na sociální síti. Podle svých slov dlouho uvažoval nad tím, zda upřednostnit svobodu slova, nebo příspěvky rovnou mazat a nakonec se přiklonil k druhé variantě. „Moje myšlení se posunulo, když jsem viděl data ukazující nárůst antisemitského násilí,“ popisuje ve vlastním příspěvku.

Vztah Facebooku ke kontrole nenávistných projevů a nepravdivých příspěvků je dlouhodobě komplikovaný a není příliš jasné, jaký recept používá. Popírání holokaustu toho bylo dobrým příkladem – zvelebovat vraždění Židů jste nemohli, ale popírat událost ano. Stejně tak některé dezinformační příspěvky amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstávají, jiné ne. Například s jeho posledním kontroverzním vyjádřením, že je imunní proti nemoci covid-19, Facebook neudělal vůbec nic. Oproti tomu Twitter k němu přidal varovnou zprávu.

Jak se šíří fake news: