Facebook začne lidem ukazovat box s aktuálními informacemi o koronaviru

Novinku úzce související s aktuální pandemií koronaviru chce v příštích dnech zavést Facebook. Lidem na hlavní stránce začne ukazovat box s informacemi, ve kterém se dočtou nejnovější zprávy týkající se nákazy ve své zemi. Šéf sítě Mark Zuckerberg zdůraznil, že informace budou ověřené a budou pocházet od institucí jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem je, aby se lidé nenechali zmanipulovat příspěvky, ve kterých mohou být polopravdy a dezinformace.

„Umístíme to lidem na vrchol jejich New feedu,“ popisoval Zuckerberg, kde lidé nový box najdou. Ze začátku bude novinka spuštěna v USA, kde chce Facebook čerpat hlavně od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a WHO, plus v několika evropských zemích – Itálii, Španělsku, Německu a Francii. Zde lidé box najdou během následujících 24 hodin. Další země budou následovat.

Zuckerberg popsal, že Facebook chce v každém státu spolupracovat s místními úřady, které uvedou, jaké informace zveřejňovat nebo ne. V Česku se teoreticky nabízí spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a Státním zdravotním ústavem. V boxu mají být i odkazy, kam lidé mohou volat či ověřené komentáře od osobností, novinářů a politiků. „Navrhujeme to tak, aby to bylo velice adaptivní a aktualizovalo se to každý den,“ zmínil Zuckerberg.

Doporučení pro každou zemi budou jiná proto, že opatření se stát od státu velmi liší. „Nikdy jsme se nemuseli zabývat ničím větším,“ přiznal šéf Facebooku s tím, že síť čeká hodně práce. Společnost je už nyní zahlcena mazáním příspěvků o „zázračných“ lécích a dalších falešných zprávách o koronaviru, které se na stránce šíří, navíc většinu zaměstnanců poslala pracovat domů.

Podobně informační centrum o nákaze již přidal WhatsApp, aplikace, která je vyhlášena tím, že se přes ni často šíří nepravdy. Tento problém řeší zejména v Indii a Brazílii.

Zdroj: Business Insider