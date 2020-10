Facebook začal v Instagramu nahrazovat přímé zprávy Messengerem. V Česku si ještě počkáme, ale neutečeme

Vize Marka Zuckerberga sloučit Facebook, Instagram a WhatsApp dohromady se pomalu stává skutečností. Poté, co došlo ke sloučení příběhů mezi Facebookem a Instagramem, začínají obě sociální sítě sdílet i zprávy. Funkce posílání přímých vzkazů na Instagramu byla tento týden oficiálně nahrazena Messengerem. Zatím to uživatelé mohou odmítnout, ale otázkou je, na jak dlouho.

Pokud jste zatím změnu nezaznamenali, je to proto, že Facebook novinku spustil zatím jen v několika zemích, které blíže nespecifikoval. Globálně začne Messenger nahrazovat přímé zprávy na Instagramu „brzy“, jak uvedla firma v blogovém příspěvku. V něm také popisuje detaily, co změna pro lidi znamená.

V první řadě podotýká, že uživatelé Instagramu nebudou okamžitě nuceni začít používat Messenger, novinka je minimálně pro tuto chvíli dobrovolná. A kdo bude chtít změnu využít, bude to muset odsouhlasit. Za to, že se „odhodlal“, ale dostane drobné výhody, například speciální nálepky, možnost sledování instagramových videí během videohovorů a to možná nejatraktivnější – mizející zprávy.

Facebook tvrdí, že krok bude pro většinu lidí výhodný. Američtí uživatelé podle firmy často zápasí s tím, že se nedokáží orientovat, v jakém komunikátoru si s kým píší, takže sjednocení konverzaci bude praktičtější. Cituje u toho svůj interní průzkum.

Společnost záměr sloučit všechny své tři aplikace poprvé oficiálně oznámila v březnu 2019, první reálné kroky začala podnikat letos. Už před rokem si za to vyžádala notnou dávku kritiky, analytici to vnímali jako způsob, jak se vyhnout antimonopolnímu vyšetřování. Existují totiž zejména na půdě USA silné snahy vytvořit z Instagramu a WhatsAppu opět samostatné společnost, což ale nepůjde, když se všechny tři platformy spojí do jedné.

Zatímco sloučení Instagramu a Facebooku se alespoň trochu dalo čekat, WhatsApp do toho příliš vizuálně nezapadá. Ale Facebook stále trvá na tom, že i ten postupně integruje, byť sám přiznává, že zatím přesně neví jak. Proto WhatsApp bude alespoň ještě nějakou dobu fungovat samostatně, ovšem postupně by díky němu měl Messenger dostat širší možnost koncového šifrování.