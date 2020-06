Facebook začal při vyhledávání ukazovat informace z Wikipedie. Funguje to všelijak

Facebook opravdu hodně nechce, abyste opouštěli jeho stránku. Ani když si potřebujete vyhledat konkrétní informace. Sociální síť začala testovat novinku, kdy při vyhledání výrazu začne ukazovat informační box z Wikipedie, ve kterém se dozvíte základní charakteristiky o požadovaných tématech. Cílem je udržet vás na Facebooku co nejdéle, abyste nemuseli překlikávat někam jinak.

Je to v podstatě to samé jako tzv. knowledge panel, který se objevuje při vyhledávání na Google. Jakmile do vyhledávacího pole na Facebooku zadáte jméno celebrity, filmu nebo třeba památky, na pravé straně se nově objeví box, kde se o tomto tématu dozvíte stručný výtah z Wikipedie a dalších veřejných zdrojů dat.

Na novinku nejdříve upozornili uživatelé na Twitteru, posléze Facebook sám potvrdil, že ji opravdu testuje. Momentálně by ji měli vidět vybraní uživatelé na desktopu a na iOS a převážně má fungovat pro výrazy v angličtině.

Zatím ale rozhodně nelze říct, že by zobrazování informací bylo dokonalé, respektive není jasné, podle jakého klíče Facebook vybírá, k čemu informační box zobrazí a k čemu ne. U celosvětově známých jmen jako například Donald Trump zobrazí panel bez problémů a zvládl to i u výrazů Miloš Zeman a Andrej Babiš.



Postranní panel s informacemi z Wikipedie, který se nově zobrazuje na Facebooku

To jsou všechno vysoce postavení politici, dobře. Ovšem například u exprezidenta Václava Havla nezobrazil ani tečku, zato infomační box poskytl u jména Václav Klaus ml. Přitom u jeho otce, exprezidenta Václava Klause, opět žádné informace k dispozici nebyly.

I u dalších oblastí je problém. Například při vyhledání výrazu „batman“ by dávalo smysl zobrazit historii komiksové postavy, místo toho Facebook ukáže informace o filmu Batman z roku 1989. Sociální síť tedy preferuje filmy, dalo by se říct, ovšem třeba u letošního oscarového vítěze, filmu Parazit, zase žádný box nebyl.

Nečekejte tak, že panel uvidíte u všech témat, je to spíše sázka do loterie. Třeba u výrazu covid-19 rovněž informační panel není, Facebook místo toho odkáže na své vlastní informační centrum. Ale zde to lze prominout, Facebook centrum vytvářel speciálně kvůli pandemii, tak to určitě nebude chtít odbýt pár větami z Wikipedie.

Nicméně podobné problémy informační boxy na Googlu nezažívají. Tudíž i nadále bude platit, že pokud se člověk bude chtít dozvědět něco skutečně relevantního, Google je větší jistota.