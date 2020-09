Facebook vyhrožuje, že v Austrálii nedovolí sdílet zprávy. Půdu si chystá celosvětově v nových podmínkách

Nový australský zákon se řeší již delší dobu, nyní ale přichází na činy ze strany Facebooku. Ten totiž začal vyhrožovat, že namísto aby začal platit za zveřejňování zpravodajského obsahu, tak jej raději na své síti mít nebude.

Hlasy, že velké internetové firmy by měly platit za sdílení obsahu, hlavně zpravodajského, zaznívají čím dál častěji po celém světě, včetně třeba Evropy a právě i Austrálie. Zde je v přípravě zákon, který by právě požadoval přiměřené platby za to, že bude stránka sdílet články tamních mediálních domů. Vše je přitom samozřejmě mířeno hlavně proti Facebooku a Googlu, kteří se snaží proti podobným aktivitám brojit.

Facebook aktuálně vydal blogový příspěvek, kde předesílá změny, které nastanou v případě schválení dotčeného zákona. Sociální síť je totiž připravena zcela zakázat uživatelům a firmám sdílet jakýkoliv obsah z tamních i zahraničních médií, aby se vyhnula placení. Uvádí přitom, že se jedná o poslední možnost a že ke kroku přistoupí nerada. Zároveň vyzdvihuje to, co jednotlivým webům přináší – jen v rámci Austrálie z Facebooku odešlo přes 2,3 miliardy návštěv generujících na 200 milionů australských dolarů v tržbách (přes 3 miliardy korun).

To ale samozřejmě nejsou peníze, které Facebook zaplatil médiím, ale které vydělaly z prodeje reklam a předplatného na svých webech. Samotná síť přitom vydělává na aktivitě uživatelů prodejem reklamy, kterou si často musí kupovat i přímo vydavatelé – dosah neplaceného obsahu Facebook značně omezuje. Mediální domy tak bojují za to, aby sdílení odkazů bylo zpoplatněno a získaly tak další příjem v době, kdy hrozí, že příjmy z reklamy budou klesat.

Facebook mění podmínky celosvětově

Odstranění odkazů na média přitom pro Facebook, dle vlastních slov, nebude mít závažnější dopad, pro média by ale mohlo jít o poměrně citelný zásah. A že nejde jen o zcela plané sliby dokládá i změna uživatelských podmínek, kterou síť chystá od 1. října a uživatele informuje o novém znění.



Nové podmínky Facebooku umožňují mazat obsah, který by síť stavět proti regulacím. • Aktuální podmínky služby.

Hlavním rozdílem, oproti předchozí verzi, je přidání odstavce, který Facebook opravňuje odstranit jakýkoliv obsah, který by jej stavěl do střetu se zákonem, či by za něj Facebook musel platit. Ten přitom bude platit třeba i u nás – možná i vám již přišlo upozornění o chystaných novinkách. Neznamená to, že dojde k blokování obsahu i v jiných částech (nebo že se ho dočkají i v Austrálii), Facebook ale neponechává nic náhodě a připravuje si cestu, jak reagovat.

Zdroj: Mashable