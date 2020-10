Facebook vstupuje do světa cloudových her. Vynechá ale Apple

Další technologický gigant se rozhodl vstoupit do oblasti her a cloudu. Facebook v pondělí představil ambiciózní plány pro streamované hraní, bude ale trochu jiné, než k němu přistupuje konkurence, jmenovitě Google se službou Stadia či Microsoft s xCloudem. Sociální síť místo velkých konzolových nebo počítačových titulů nabídne drobné free-to-play hry, které bude jsou určené spíše pro notebooky a mobilní zařízení.

Ukazují to i tituly, které Facebook při oznámení novinky zmínil. Jsou mezi nimi třeba Solitaire: Arthur’s Tale či PGA TOUR Golf Shootout, takže hry, které si zapnou všechny věkové kategorie jako odreagování, žádná „pařba“ pro zaryté gamery. Zatím je jich pár, firma slibuje, že bude postupně přidávat další.

Co je ale hlavně odlišující, kromě charakteru her, je, že Facebook kvůli streamovanému hraní nespouští žádnou novou službu, všechny najdete v již existujícím centru Hry. Respektive zatím je najdou Američané, novinka se spouští v několika vybraných státech USA, další regiony budou následovat. Nicméně znamená to, že vše bude zdarma. Navíc lidem se na zdi začnou objevovat „cloudové herní reklamy“, jejichž prostřednictvím začne Facebook lidem připomínat, že hry nabízí.

Existuje také jedno výrazné omezení – streamované hraní nebude dostupné pro iOS, najdeme jej jen na desktopu a Androidu. Souvisí to s tvrdými podmínkami Applu, kdy každá cloudová hra musí projít komplikovaným schvalovacím procesem App Storu, kterým se momentálně Facebook nechce zaobírat. „I když vezmeme v potaz podmínky Applu k cloudovému hraní, nejsme si jisti, že cesta přes App Store je správná,“ uvedl na blogu Jason Rubin, viceprezident Facebooku pro hry. V plánu je, že novinka eventuálně dostane na Androidu samostatnou aplikaci.

Vlastní herní profil, možný bude i cross-play

A důvod, proč se Facebook vůbec do nové oblasti pouští? Dosud byly na sociální síti k nalezení pouze hříčky typu Farmville, které byly založené na technologii Flash, poté se přesunuly do HTML 5. Ale i v něm existují výrazná omezení, co mohou vývojáři vytvořit. Facebook chtěl nabídnout větší a komplikovanější hry, k čemuž se cloud přímo nabízí. Zároveň totiž může trvat na tom, že lidé si nebudou muset nic předplácet, ani si pořizovat speciální hardware.

„Hraní her na cloudu nám dává možnost nabízet víc druhů her. Začněme s formátem, který lidi na Facebooku opravdu baví, a to jsou bezplatné hry. Většinou jsou tím prvním důvodem, proč obvykle začneme hrát hry na mobilním zařízení,” popisuje Rubin. Jedním dechem ale dodává, že systém možná v tuto chvíli nebude pracovat stoprocentně. „Z dlouhodobého hlediska věříme, že mají cloudové hry budoucnost. Ale dost neradi bychom na vás dělali velký dojem tím, co všechno dokážou naše datová centra, jaké jsou kompresní algoritmy, rozlišení nebo jaké nabízíme počty snímků za sekundu,” klidní očekávání viceprezident.

„Streamování her z cloudu v masovém měřítku je zatím hudbou budoucnosti. Je důležité využít výhod této technologie, ale nechceme zavírat oči před realitou. Nebudeme dělat přehnaně optimistické odhady, kdy přesně k tomu dojde,“ dodal Rubin.

V každém případě HTML 5 záležitosti cloudové hry nenahradí, minimálně po nějakou dobu budou obě formy koexistovat vedle sebe v jedné záložce. Jen streamovaná forma bude o něco pokročilejší, například uživatelé si budou moci vytvořit samostatný herní profil (nebude tedy nutné používat své reálné jméno a profilovou fotku), plus nabídne cross-play.

Pokud se novinka podle viceprezidenta uchytí, je možné, že Facebook začne nabízet i větší tituly, včetně exkluzivit, které budou vyžadovat platbu. Ale to dlouhodobý výhled.