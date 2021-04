Facebook umí exportovat příspěvky do Dokumentů Google, na Blogger či WordPress

Facebook rozšiřuje možnosti přenosu obsahu do dalších služeb. V rámci projektu Data Transfer Project představil v prosinci export fotografií a videí do Fotek Google. Nově přidává přenos celých příspěvků a poznámek do Dokumentů Google a na publikační platformy Blogger a WordPress.com.

Pokud jste tedy sdíleli na Facebooku zajímavé příspěvky, můžete je relativně snadno vystavit na web nebo je uložit pro budoucí generace. Novinku oznámil na blogu ředitel pro ochranu osobních údajů a veřejných zásad Steve Satterfield.

Přesuňte příspěvky z Facebooku jinam

Jedná se o rozšíření nástroje pro přesun kopie dat (Data Portability Tool), který dosud nabízel pouze možnost exportu kopie fotografií a videí do služeb Dropbox, Fotky Google, Koofr a Backblaze B2. Nástroj slouží k přenosu vytvořených a sdílených informací z Facebooku na jiné platformy.

Nově je možné touto cestou přenášet také příspěvky a poznámky, přičemž Facebook klade velký důraz na bezpečnost. Kromě požadavku na zadání hesla před zahájením exportu spoléhá také na šifrovaný přenos dat mezi oběma službami.

Facebook do budoucna chystá jak rozšíření podporovaných typů dat, tak i služeb, do kterých je bude možné přenést. „Ekosystém, který vytváříme na podporu přenositelnosti dat, se však neobejde bez regulace, která vyjasní, jaká data by měla být přenositelná a kdo je odpovědný za ochranu po jejich přenosu.“ uvedl Satterfield.

Jak přenést poznámky a příspěvky

Jako první se musíte dostat k nástroji pro přesun kopie dat. To můžete ve webové aplikaci provést v Nastavení a soukromí-Nastavení-Vaše informace na Facebooku-Přesuňte kopii svých dat-Zobrazit. Stejně by měl fungovat také odkaz facebook.com/dtp.

Na stránce Přesuňte kopii svých dat pak můžete zvolit, zda chcete přenést příspěvky (Posts), nebo poznámky (Notes). Bohužel nelze vybírat konkrétní položky, takže ve třetím kroku můžete jako cíl zvolit buď Dokumenty Google, nebo WordPress.com (z nějakého důvodu není nabízen Blogger).

Pak pochopitelně následují požadavky na nezbytná oprávnění u zvolené služby. Nakonec budete muset ještě jednou potvrdit požadavek na přesun. Poněkud nás překvapil výsledek při exportu do Dokumentů Google, kdy jsou jednotlivé příspěvky ukládány do samostatných textových souborů. Tyto dokumenty pak obsahují text i obrázky, jež byly součástí původního postu.