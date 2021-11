Facebook testuje nové zobrazování příspěvků. Stránkám a skupinám dá méně prostoru

Facebook opět pracuje na úpravách svého algoritmu zobrazování příspěvků. Ve čtvrtek oznámil, že testuje nové ovládací prvky, které uživatelům umožní omezit výskyt nežádoucího obsahu ve prospěch toho, co je zajímá.

Testování zatím probíhá jen na malém vzorku uživatelů, kteří si mohou nastavit, aby se jim častěji zobrazoval obsah od konkrétních přátel, skupin a stránek, které se jim líbí. Stejně tak mohou rozhodnout, že se jim bude zobrazovat méně nežádoucího obsahu.

Nové zobrazování příspěvků

Test je zatím k dispozici pouze v aplikaci Facebook pro anglicky mluvící uživatele. Do nabídky přidává tři položky pro správu toho, co se bude zobrazovat v přehledu příspěvků: Přátelé a rodina, Skupiny a Stránky a veřejné osobnosti.

Uživatelé si v rámci testu mohou pomocí rozbalovacích nabídek vybrat, zda chtějí poměr zobrazovaných příspěvků ponechat na „normální“ úrovni, nebo jej podle svých preferencí zvýšit, či naopak potlačit.

V rámci testu lze také označit témata, která uživatele zajímají, nebo taková, jež by raději neviděl. V příspěvku na blogu Facebook uvádí, že test se nejprve bude týkat „malého procenta lidí“ po celém světě a v příštích několika týdnech se postupně rozšíří.

Další změny na Facebooku

Není to poprvé, co Facebook upravuje způsob zobrazování příspěvků tak, aby upřednostňoval konkrétní obsah. Počátkem tohoto roku proběhla aktualizace, která měla uživatelům poskytnout větší kontrolu nad jejich kanálem prostřednictvím filtrů „Oblíbené“ a „Poslední“.

Dle deníku The New York Times Facebook v loňském roce také změnil algoritmus tak, aby zobrazoval více obsahu od věrohodných vydavatelů, jako jsou The New York Times, CNN a NPR, a méně obsahu od zdrojů, které šíří nepravdivé informace.

Společnost Meta, která vlastní Facebook a několik dalších aplikací pro zasílání zpráv, navíc v rámci experimentu usnadní přístup ke stávajícím ovládacím prvkům, včetně funkcí Oblíbené, Odložení, Zrušit sledování a Znovu připojit. Test se bude v následujících týdnech rozšiřovat.

Novinky pro inzerenty

Firmy a značky mají získat větší kontrolu nad typem témat, u kterých se zobrazují jejich reklamy. Jedná se o součást rozšíření ovládacích prvků pro vyloučení témat, které jsou v současnosti k dispozici pouze omezenému počtu inzerentů, jež provozují reklamy v angličtině.

Nové ovládací prvky umožní inzerentům zabránit tomu, aby se jejich reklamy zobrazovaly vedle témat jako jsou „Zprávy a politika“, „Zločin a tragédie“ a „Diskutované společenské otázky“. Pokud se tedy rozhodnou například distancovat od kontroverzních témat, nebudou se reklamy zobrazovat lidem, kteří se o taková témata zajímají.

Algoritmy Facebooku jsou nechvalně známé tím, že podporují kontroverzní obsah a nebezpečné dezinformace. Vzhledem k tomu je Facebook – a jeho mateřská společnost Meta – pod rostoucím tlakem regulačních orgánů, aby byl v těchto směrech transparentnější.

Zatímco Kongres uvažuje o řešeních, jež by uživatelům poskytla větší kontrolu nad tím, co vidí, a odstranila alespoň část nejasností kolem fungování algoritmů, Facebook pravděpodobně doufá, že mu ještě zbývá dostatek času na samoregulaci.