Facebook smazal profily akademiků, kteří na síti zkoumali fungování politických reklam

Nepříjemné překvapení čekalo v minulých dnech na skupinu akademiků z Newyorské university. Facebook smazal všechny jejich profily, stránky i aplikace, protože se sociální síti znelíbil jejich projekt NYU Ad Observatory, v rámci kterého zkoumali fungování politických reklam na platformě. Vědci především chtěli zjistit, na koho reklamy cílí, jenže tyto informace nemohli získat bez určitého shromažďování dat, což sociální síť označila za porušení podmínek užívání.

Problémy s NYU Ad Observatory byly od samotného počátku. Akademici projekt spustili těsně přes loňskými prezidentskými volbami v Americe, cílem bylo odhalit, na jaké demografické skupiny jsou určité druhy politických reklam cíleny. Sběr informací probíhal přes speciální doplněk do prohlížeče, výzkumu se účastnilo několik stovek dobrovolníků.

Jenže tento plug-in se Facebooku nelíbil, podle firmy byl schválně vytvořen tak, aby ho systémy sítě nemohly odhalit a od uživatelů shromažďoval data, k čemuž neměl povolení. Mezi těmito daty měla být uživatelská jména lidí, zobrazené reklamy či odkazy na profily.

Facebook podle svých slov vědce několikrát upozornil, aby své rozšíření upravili a dokonce je pozval do vlastní platformy Open Research and Transparency, kde určité informace o politických reklamách měly být k nalezení. Výzkumníci ale nabídku odmítli, preferovali možnost zůstat nezávislými. Později se navíc ukázalo, že by hledaná data stejně nezískali, protože jak zjistil The Wall Steet Journal, sociální síť neachivuje informace o cílení reklam.

Nicméně protože výzkumníci odmítli spolupracovat, Facebooku došly nervy a všechny jejich profily, včetně plug-inu a stránek jim nyní smazal. Cituje u toho „neautorizované shromažďování dat v rozporu se zásadami ochrany soukromí“. Autoři však rozporují, že by dělali něco nekalého, studium politických reklam je podle nich klíčové pro fungování demokracie.

„Facebook nás umlčuje, protože naše práce často upozorňuje na problémy na jeho platformě. Nejhorší ze všeho je, že Facebook k tomu používá jako záminku soukromí uživatelů, základní přesvědčení, které jsme při své práci vždy kladli na první místo. Pokud tato epizoda něco ukazuje, pak je to to, že Facebook by neměl mít právo veta nad tím, kdo ho smí studovat,“ reagovala pro server Engadget vedoucí projektu Laura Edelson.