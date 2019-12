Facebook sleduje vaši polohu, i když mu to zakážete. Zjistí si ji z jiných zdrojů

Facebook ukládá a využívá polohu všech svých uživatelů, kteří k tomu dali souhlas a zapnuli si lokační služby. Jak ale firma přiznala, přibližnou polohu využívá i u těch, kteří mají funkci vypnutou. Zrušit to přitom nelze.

V případě, že máte zapnuté polohové služby v rámci aplikace Facebooku, jsou všechny informace ukládány do účtu a síť je následně využívá pro personalizaci reklamy a dalších funkcí. Jedná se přitom o GPS polohu, data o Wi-Fi sítích či z Bluetooth. Na uživateli přitom je, zda si funkci zapne či nikoliv a zda v telefonu povolí aplikaci přístup k přesné poloze.



Vaši polohu si bere Facebook z aplikace na telefonu.

Senátoři v USA se ale sociální sítě dotázali, jak s polohou polohou pracuje a v odpovědi Facebook přiznal, že ji zjišťuje a ukládá i v případě, že má uživatel předchozí službu vypnutou.

Existují zde přitom další dva způsoby, jakými se k poloze dostane, oba ale poskytnou síti pouze přibližný odhad, kde se uživatel nachází. První je ze samotných příspěvků uživatelů – ti se mohou označit, že se nachází na konkrétním místě apod. To platí například i při publikování inzerátu v rámci Marketplace, kde se poloha prodávajícího připojuje automaticky. Za druhé pak například z nahraných fotografií, které mají v EXIFu uložené souřadnice, kde byly pořízeny.

Polohu prozrazuje EXIF i IP adresa

Třetím způsobem pak je samozřejmě IP adresa zařízení, ze kterého uživatelé ke službě přistupují. To může být sice zkreslené různými VPN službami či tunely, stejně jako v předchozím případě to ale dá Facebooku přibližnou představu, kde se uživatel nachází a jaká místa navštěvuje.

Oba způsoby nejsou pro znalejší uživatele nijak překvapivé a lidé je dávají službě svým způsobem zcela vědomě, případně souvisí s tím, jak funguje internet. To, co odpůrcům vadí, je to, že Facebook tyto údaje využívá a dále s nimi pracuje, aniž by na to uživatele upozornil a nabídl možnost se i z tohoto způsobu sledování odhlásit.

Zdroj: Techradar