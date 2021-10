Facebook si změní jméno. Odpoutá se od identity modré aplikace. Mohl by být Horizon, nebo Meta

Sociální gigant změní tvář. Neznamená to, že by sociální síť Facebook přestala být sama sebou. Podle informací magazínu The Verge si jméno změní firma. Mělo by k tomu dojít v příštím týdnu. Dne 28. října proběhne konference Connect a zřejmě nejpozději během akce se dozvíme víc. Za rebrandingem stojí snaha vybudovat tzv. metaverse.

Jak v úterý popsala kolegyně Markéta Mikešová, v Evropské unii kvůli tomu podnik najme 10 000 lidí. Metaverse má být platformou postavenou na propojení skrze internet. Hlavně ale půjde o kombinaci virtuální a rozšířené reality. Od současného modelu fungování ve virtuálním světě, který prožíváme prostřednictvím obrazovek mobilů a počítačů, se přesuneme do pojetí, kde budeme pobyt prožívat intenzivněji a obecně jinak.

Před sedmi roky Facebook za dvě miliardy dolarů koupil Oculus (to nebyla jeho jediná podobná akvizice), takže oznámený krok nepřichází z vakua. Facebook vznikl před sedmnácti roky. Roste už jen pomalu a přirozeně hledá prostor, kam by se mohl rozšířit. Rebranding by se dal připodobnit situaci, kdy Google své operace přesunul do nové mateřské firmy Alphabet.

Spekulace o novém názvu

Nový název Facebooku by mohl obsahovat výraz Horizon. Jeho online hra pro virtuální realitu, která se původně nazývala Facebook Horizon, byla před dvěma týdny přejmenována na Horizon Worlds. Letos v létě pak výrobce vypustil Horizon Workrooms, nástroj zaměřený na spolupráci v týmech.

Druhá teorie si pohrává s výrazem Meta. Sedl by významově ke snaze společnosti. Je to navíc krátký, úderný a srozumitelný výraz, jímž by si Facebook doopravdy přivlastnil metaverse. Jak přitom upozornily Casey Newton a Neil Shankar is spooked na Twitteru, tak Facebook zakoupil řadu domén s výrazem meta v názvu, přičemž meta.com aktuálně přesměrovává na meta.org. Stránka spadá pod projekt Chan Zuckerberg Initiative.

Zdroje: The Verge | UploadVR | Casey Newton na Twitteru | neil shankar is spooked na Twitteru