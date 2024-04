Facebook se po 20 letech stal hospodou, kam se staří lidé chodí hádat o politice (Podcast Živě)

Když Facebook začínal a my se k němu plni nadšení přidali, neměl ještě ani lajky. V prvních letech se výrazně měnil, přidával funkce a rychle oslovil masy lidí. Dnes ho používají tři miliardy lidí. Cool už není, po všech kauzách ztratil důvěryhodnost a my jsme mezitím přehodnotili, co chceme veřejně sdílet.

Nadále však díky své velikosti nese status hlavní sociální platformy. Letos oslavil neuvěřitelné 20. narozeniny, v technologickém světě je tedy Zuckerbergovo dítě prakticky důchodce. Při té příležitosti hodnotíme rozvoj a dopady Facebooku. Dozvíte se také, že Lukáš nemá rád lidi.

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

01:30 – 20 let s Facebookem

09:26 – Živelný rozvoj

16:34 – Přelomový rok 2012

25:05 – Kritická optika

34:09 – Facebook je všude

45:23 – Životní lekce

Poslouchejte nás v podcastových aplikacích Podcast Živě najdete také na Spotify, kde se můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službách Apple Podcasts a Google Podcasty. Pořad lze odebírat i prostřednictvím RSS. Budeme rádi za zpětnou vazbu. Pokud se vám podcast líbí, sdílejte jej. V našem podcastovém kanále najdete také videopořad Týden Živě. Ve zvukové podobě zde vychází každé pondělí.

V tomto pořadu zaznívá bezplatná hudba od Nihilora.