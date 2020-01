Facebook ruší plány na reklamy ve WhatsAppu. Raději bude vydělávat na firmách

Již v roce 2018 Facebook oznámil, že plánuje za pomoci reklam zpeněžit i komunikátor WhatsApp. S tím nesouhlasili původní tvůrci, což vedlo k odchodu jednoho z firmy. Nyní to vypadá, že Facebook plány na reklamy zcela opustil.

WhatsApp funguje pro uživatele zadarmo, původně ale byl zpoplatněný při instalaci, načež přešel na předplatné – první rok zdarma, každý další za necelý dolar. To se ale změnilo, když jej koupil Facebook v roce 2014. Ten jakékoliv předplatné odstranil a v roce 2018 představil plány na zavedení reklam do aplikace.

Na tyto plány reagovali původní tvůrci protesty, které vedly až k odchodu spoluzakladatele WhatsAppu, Briana Actona, z Facebooku. Spolu s tímto plánem přišla i podpora pro podniky, které si mohou vytvářet vlastní profily a komunikovat tak se zákazníky z celého světa.

Peníze přinesou firmy

Nyní podle informací Wall Street Journal, došlo k revizi těchto plánů a Facebook od reklam zcela upustil. Tým, který byl za přípravu odpovědný, propustil a veškerý kód byl odstraněn z aplikace. Do budoucna se sice stále počítá, že by mohly reklamy přijít do části Status (tedy obdoby Příběhů z Facebooku a Instagramu), to ale nyní není prioritou.

Aktuálně se Facebook chce zaměřit na zpeněžení firem, které platformu využívají. Ty již nyní mohou automaticky zasílat zprávy svým zákazníkům a využívat WhatsApp jako místo pro odpovídání dotazů apod. Některé funkce (jako třeba zasílání zprávy lidem, kteří podniku ještě nenapsali) jsou zpoplatněné již nyní a zřejmě i některé další přibudou.

Uživatelé se tak v dohledné době nemusí obávat nástupu reklam.

Jaké soukromí nabízí jednotlivé chatovací aplikace?

Zdroj: XDA Developers